粉嶺高球場覆核案｜哥球會歡迎裁決　政府將研究判詞定下一步工作

政府計劃收回粉嶺哥爾夫球場，並使用當中部份土地興建公屋，惟香港哥爾夫球會提出司法覆核，挑戰環保署批准環評報告的決定。高等法院法官前年裁定球會勝訴，下令環評報告需重新諮詢。政府就此提出上訴（CACV574/2024）。上訴庭今(31日)下判辭，駁回政府上訴，環保署及土木工程拓展署須兼付訟費。



哥球會發聲明指歡迎裁決，重申粉嶺舊球場是香港珍貴的活古蹟，球會將繼續與政府保持溝通，期望保留舊球場。政府發言人則表示，會與律師團隊詳細研究判詞，適時公布下一步工作。



政府計劃收回粉嶺哥爾夫球場，並使用部份土地興建公屋，但遭香港哥球會反對。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

粉嶺高球場就決定提司法覆核，並被裁定勝訴。

香港哥爾夫球會表示，對於司法覆核案裁決表示歡迎，重申粉嶺舊球場是香港珍貴的「活古蹟」，至今仍被徵用作高球大賽球場，為香港高球運動發展作出貢獻。球會將繼續與政府保持溝通，期望保留舊球場，並善用球會所有資源和設施，配合政府政策推動高球及體育旅遊發展，為香港創造最大價值。

球會又指，一直有推動高球普及化、專業化、盛事化，引進國際級賽事來港，並為本地年青高球手創造更多機會，相關舉措都是配合國家和特區政府大力推動香港體育發展的措施。

環保署不服高球會在覆核中勝訴，早前提出上訴。(葉志明攝)

環保署認為不需進行環評

上訴方環保署署長，土木工程拓展署，答辯方為香港哥爾夫球會。代表環保署的資深大律師袁國強早前陳詞指，《環境影響評估條例》於2023年6月作出修訂，超過50公頃的市區發展工程項目或重建工程項目，才需要環評報告。計劃興建公屋的用地只涉9.5公頃，因此不需進行環評，故認為是次司法覆核屬學術討論，應被駁回。

代表土木工程拓展署的資深大律師陳浩淇指，原審法官誤解球會專家的證供，即使根據該專家說法，扣除保留用地保育樹木，用地仍可以作大型發展。

球會反駁計劃屬指定項目須環評報告

代表球會的資深大律師余若海回應指，根據環保署官員的誓章，涉案計劃屬法例所指的「指定項目」，因此需進行環評。環保署於修例前批准環評報告，土木工程拓展署在修例後也沒有放棄該計劃，認為是次司法覆核並非流於學術討論。余又指，原審法官指環評報告加入補充資料，環保署未有再作公眾諮詢，不符合法定要求。

指署方有責任諮詢公眾

袁國強則回應稱，環保署可以選擇就補充資料作公眾諮詢，並非如原審官所指，有責任作公眾諮詢。余則反駁，法例要求環保署作充份諮詢，因此署方有責任就補充資料諮詢公眾。