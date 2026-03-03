高球場覆核案．上訴｜政府指修例後不需環評　指覆核應被駁回

政府計劃收回粉嶺哥爾夫球場，並計劃用當中部分地方興建公屋，惟香港哥爾夫球會提出司法覆核，挑戰環保署批准環評報告的決定。高等法院法官前年裁定球會勝訴，下令環評報告需重新諮詢。政府提出上訴，案件今(3日)在上訴庭審理。代表環保署及土地拓展署的律師均指，相關法例修訂後，涉案計劃不需再進行環評，認為是次覆核屬學術討論，應被駁回，球會卻反駁指環保署於修例前批准環評報告。聆訊明續。



上訴方環保署署長，土木工程拓展署，答辯方為香港哥爾夫球會。

高等法院。(黃浩謙攝)

環保署指超過50公頃市區工程才需環評

代表環保署的資深大律師袁國強陳詞指，《環境影響評估條例》於2023年6月作出修訂，超過50公頃的市區發展工程項目或重建工程項目，才需要環評報告。計劃興建公屋的用地只涉9.5公頃，因此不需進行環評，故認為是次司法覆核屬學術討論，應被駁回。

拓展署認為原審官誤解專家證供

代表土木工程拓展署的資深大律師陳浩淇指，原審法官誤解球會專家的證供，即使根據該專家說法，扣除保留用地保育樹木，用地仍可以作大型發展。

球會指環保署未作公眾諮詣不符要求

代表球會的資深大律師余若海回應指，根據環保署官員的誓章，涉案計劃屬法例所指的「指定項目」，因此需進行環評。環保署於修例前批准環評報告，土木工程拓展署在修例後也沒有放棄該計劃，認為是次司法覆核並非流於學術討論。余又指，原審法官指環評報告加入補充資料，環保署未有再作公眾諮詢，不符合法定要求。

袁國強則回應稱，環保署可以選擇就補充資料作公眾諮詢，並非如原審官所指，有責任作公眾諮詢。余則反駁，法例要求環保署作充份諮詢，因此署方有責任就補充資料諮詢公眾。

案件編號：CACV574/2024