花園大廈重建｜59年祥榮茶冰廳結業　銀髮女士到場緬懷兒時光陰

位於牛頭角的房協觀塘花園大廈重建在即，邨內有59年歷史、曾是多齣影視作品取景地的祥榮茶冰廳，今日（31日）最後一日營業。即使已是下午3時多的非繁忙時段，餐廳內依然高朋滿座。



云云客人中，不乏與店舖有深厚連結的人。一頭銀髮的鄧女士小時候住在附近，偶爾會來這裏吃早餐，吃完再乘車上學。雖然她20多歲的時候便搬走，但一直以來也會間中回到這裏，緬懷一番。她坦言有些不捨，以後要緬懷兒時回憶，不能再來吃東西，唯有在附近走走。



祥榮茶冰廳店外貼出了結業告示，並表示街坊可以拿走傢俬。（湯致遠攝）

祥榮茶冰廳最後一日營業，不少人在門外拍照留念。（湯致遠攝）

祥榮茶冰廳最後一日營業，即使已是下午3時多的非繁忙時段，餐廳內依然高朋滿座。（湯致遠攝）

圖輯：祥榮茶冰廳最後一日



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祥榮茶冰廳店外貼出了結業告示，並表示街坊可以拿走傢俬。最後一日營業，老闆娘胡女士忙個不停，沒空受訪，但依然叫記者自行打開雪櫃拿汽水。

祥榮茶冰廳最後一日營業，老闆娘胡女士（右）忙個不停，除了樓面工作外，亦有人找她拍照留念。（湯致遠攝）

祥榮茶冰廳最後一日營業，老闆娘胡女士（右）忙個不停，除了樓面工作外，亦有人找她拍照留念。（湯致遠攝）

一頭銀髮的鄧女士小時候住在附近，偶爾會來這裏吃早餐，吃完再乘車上學。雖然她20多歲的時候便搬走了，但一直以來也會間中回到這裏，緬懷一番。她坦言也有些不捨，以後要緬懷兒時回憶，不能再來吃東西，唯有在附近走走。

一頭銀髮的鄧女士小時候住在附近，偶爾會來這裏吃早餐，吃完再乘車上學。（湯致遠攝）

現場亦有不少年輕面孔，包括郭先生及黃先生。郭先生住在附近，但一直也很少堂食，較多外賣麵包。他在最後一日特地帶了攝影器材，拍下祥榮茶冰廳的最後身影。他說，作為一個小市民，很難改變舊物流逝，所以希望略盡綿力作記錄。

郭先生特地帶了攝影器材，拍下祥榮茶冰廳的最後身影。（湯致遠攝）

黃先生本身約了郭先生，今日碰巧下雨、不便進行室外活動，於是便到了祥榮茶冰廳。他不是住在附近，所以也是第一次到場。他表示有很懷舊的感覺，尤其是現在很多餐廳也使用電子落單，但這裏仍然要呼喚服務員，有時要等待很久，喚起了一些回憶。

黃先生指，在祥榮茶冰廳下單仍然要呼喚服務員，有時要等待很久，喚起了一些回憶。（湯致遠攝）

採訪之際，員工梁女士剛巧下班，笑着與眾人道別。她本來住在彩虹邨，經介紹到了祥榮茶冰廳工作。她與老闆娘和熟客關係也很好，熟客一來，她便知道他們吃甚麼；過時過節，熟客也會送上食物。所以，即使她之後搬到大圍，依然繼續在這裏上班。最後一次在這裏下班，她直言感到十分不捨。

即使梁女士之後搬到大圍，依然繼續在祥榮茶冰廳上班。（湯致遠攝）

老闆娘胡女士早前指，原本的客人一批一批地搬走，生意早已入不敷支。她今日亦指，現時尚未知道會否在花園大廈重建後回歸。