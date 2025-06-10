房協重建花園大廈燕子樓和喜鵲樓　682戶2027年底前須遷出

位於牛頭角的「觀塘花園大廈」二期將分階段重建，香港房屋協會今日（10日）通知居民，首階段俗稱「雀仔樓」的燕子樓、喜鵲樓，682戶居民須於明年年底前遷出，之後展開重建。房協稱觀塘花園大廈喜鵲樓及燕子樓的調遷及安置安排，預計於2027年下半年完成。



所有租戶按家庭人數獲得搬遷津貼，可以選擇遷至花園大廈空置單位。如果遷至牛頭角安定街鴻鵠樓、香港仔漁映樓、啟德樂真樓等，居民搬遷後首4年可獲租金優惠。所有安置方案合共提供約1,000個單位，能滿足租戶需求。居民需要在9月9日前向房協表明安置意向，如果選擇不安置或不購買資助房屋，則可獲現金津貼。



牛頭角花園大廈燕子樓。（資料圖片 / 陳浩然攝）

牛頭角花園大廈燕子樓。（資料圖片）

居民可選擇遷往對面新建安置大廈「鴻鵠臺第一座」

觀塘花園大廈二期是牛頭角區内的廉租屋邨，分為「燕子」、「喜鵲」、「畫眉」、「百靈」、「孔雀」5棟樓宇，其中燕子樓和喜鵲樓在60至70年代興建。房協於2017年規劃重建，首階段計劃涉清拆燕子、喜鵲兩棟樓宇。

花園大廈燕子樓和喜鵲樓（圖中）的居民可選擇遷往牛頭角定安街新建的安置大廈「鴻鵠臺第一座」（圖右上角）。（資料圖片）

房協表示，受影響居民可選擇遷往牛頭角定安街新建的安置大廈「鴻鵠臺第一座」，有370個單位，或是花園大廈(二期)的孔雀樓、畫眉樓、百靈樓的翻新單位；花園大廈玉蓮臺第一至四座的翻新單位；⁠位於啟德新建的樂真樓剩餘單位 (真善美村重建戶優先)；⁠位於香港仔石排灣道新建的漁映樓剩餘單位 (漁光村重建戶優先)；及⁠房協轄下其他甲類出租屋邨。

受重建影響租戶可選擇搬至花園大廈現有340個空置單位。(房協網頁)

燕子樓、喜鵲樓住戶可獲$10740至$33260搬遷津貼

工聯會立法會議員鄧家彪社交媒體透露，所有受影響租戶均可享根據租約上家庭成員數量，可享有10,740元至33,260元不等的搬遷津貼位。安置方案合共能提供約1,000個單位，多於受影響租戶戶數，其中香港仔漁映樓約200個單位更能立即入伙。

房協表示，受影響的居民需於今年9月9日前回覆房協安置意向，而花園大廈其他居民亦可提出特別調遷。受影響租戶可優先購買房協居屋，若不選擇安置也不申請房委會資助單位，則可獲發現金津貼。

房協真善美村將重建，三棟大廈分別樓高11層及7層，設有電梯。（資料圖片）

此外，房協今日通知受重建影響的真善美村830個住戶，可選擇調遷至啟德樂真樓、香港仔漁映樓，或房協轄下的其他甲類出租屋邨，他們同樣需於今年9月9日前回覆房協安置意向。

房協稱，花園大廈喜鵲樓及燕子樓的調遷及安置安排預計於2027年下半年完成；真善美村則預計於2028年上半年完成調遷及安置安排。房協將會安排多場居民簡介會，講解調遷細節及解答居民查詢；亦一如既往委聘了專責社工服務隊，為受重建影響居民提供適切支援。