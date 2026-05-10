花園大廈重建｜59年祥榮茶冰廳8月底結業　居民遷走生意入不敷支

「我們都想撐到尾，但原本的客人搬走了，一批一批搬，我們真的撐不住。」位於牛頭角的觀塘花園大廈重建在即，邨內有59年歷史、曾是多齣影視取景地的祥榮茶冰廳將於8月底結業。自2020年接手經營的胡女士透露，近期生意入不敷支，尚未決定會否另覓舖位重開。



結業消息傳出後，不少新知舊雨到場光顧。有同樣居於花園大廈的居民說，已經光顧了30多年，形容冰廳有人情味，憶述不少員工已經工作多年，「你來到他便知道你想叫甚麼吃」，盼把握最後機會多光顧。



位於牛頭角的觀塘花園大廈重建在即，邨內有59年歷史、曾是多齣影視取景地的祥榮茶冰廳將於8月底結業。（黃學潤攝）

位於牛頭角的觀塘花園大廈重建在即，邨內有59年歷史、曾是多齣影視取景地的祥榮茶冰廳將於8月底結業。（任葆穎攝）

電影《特殊身份》、綜藝節目《膠戰》曾在冰廳內取景

不論是電影《特殊身份》中甄子丹與黑幫對談一幕，還是綜藝節目《膠戰》中「六膠」化身成茶餐廳伙記下單，祥榮茶冰廳的藍色磚牆總在港產影視穿梭，成為一道本土印記。這座早於1967年開業、位於觀塘花園大廈喜鵲樓地下的冰廳，仍然保留白綠色花紋的紙皮石地板、舊式雲石階梯和抽氣扇，仿如定格於上世紀。

老闆由員工變東主 提供「足料」又無味精湯水供食客任添

「有個懷舊感覺都開心啲！」老闆胡女士在冰廳工作了至少20年，直至2020年接手成為老闆，除了保留舊式裝橫，她亦講求食物品質和新鮮，冰廳每日出爐新鮮麵包、調製「足料」又無味精的湯水供食客任添，也會採用較有信譽的食材，如青靈芝泰國香米、地捫茄汁等，「（便宜貨）真的用不落手。」

胡女士說，大部份顧客都是附近居民，甚少生客，惟隨着觀塘花園大廈即將重建，冰廳人流明顯減少，「（居民）一批一批搬走，最近5月4日都搬走了一批。」她透露，房協曾容許冰廳續營運多一年半載，但生意入不敷支，「都是蝕着做，我們真的撐不住」，她最終決定於今年8月底結束營業，「我們都捨不得」。

位於牛頭角的觀塘花園大廈的祥榮茶冰廳，貼出告示會於8月底結業。（任葆穎攝）

位於牛頭角的觀塘花園大廈重建在即。（黃學潤攝）

重建後會否返回花園大廈開業？ 胡女士：到時先再去打算囉！

冰廳外懸着一幅畫，並載有畫作由來，「透過居民視角記錄花園大廈獨特一面」。這幅畫是邨內教會於2020年贈送的，胡女士感嘆最不捨得是街坊之間的人情味，她憶述不時有街坊晚膳後會向員工送上水果；有時冰廳內的湯水未售罄，他們會送給街坊或有吞嚥困難長者，以免浪費食物。

冰廳倒數三個月便結業，胡女士說尚未決定會否另覓舖位重開冰廳，也未想店內甚具歷史價值的一枱一櫈會如何處理。她引述房協稱重建後會邀請他們返回花園大廈，她笑說「到時先再去打算囉！」

居於觀塘花園大廈的余先生從小開便光顧冰廳，至今已逾30年。（黃學潤攝）

觀塘花園大廈居民食客：冰廳有人情味

結業消息傳出後，不少居民特意到場光顧。居於觀塘花園大廈的余先生從小開便光顧冰廳，至今已逾30年，他憶述從前深夜無夜市，他會到冰廳購買2元的菠蘿包。他形容冰廳有人情味，這裏不少員工已工作多年，「你來到他便知道你想叫甚麼吃」，他又憶述早兩日有個老人家跣倒，「街坊會幫手急救、叫救護車，不會見死不救。」

他形容這類型冰廳「買少見少」，尤其冰廳仍沿用手寫單。他也即將要搬走，雖然獲原區安置，但街坊四散，希望把握最後時光多光顧。他又指， 即使冰廳搬到新商場繼續營運， 但格局已經不一樣，失去舊年代的味道。

觀塘老顧客：可以食返以前年代味道 現在香港好多事情都很可惜

謝女士居於觀塘，也特地走到冰廳買煙肉包和香蔥巻，「可以食返以前年代味道，細個食到個種味，現在（其他舖頭）的麵包都較重牛油味。」她說已幫襯了好多年，又形容老闆很好人，每次光顧都會額外送麵包。她從老闆口中得悉冰廳即將結業，感嘆「都無辦法，現在香港好多事情都很可惜」，希望冰廳能繼續營運。

居於牛頭角上邨的劉先生也光顧了多年，喜歡店內的懷舊裝橫，「現在都找不到這地磚。」