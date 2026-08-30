宏福苑售業權限期｜幼子災後畫火父促售宏志　七旬婦冀早走出抑鬱

8月31日是宏福苑業主接受政府收購單位業權的最後期限，截至8月27日有96.5%簽署接受信件。不同的居民有不同的聲音，有人接受、有人掙扎、有人依然拒絕，《香港01》訪問不同選擇的居民，聽聽他們心聲。

大火發生後，有居民很早就決定要賣樓。無被波及的宏志閣居民陳先生，向政府爭取一併收購，因其五歲兒子在大火後經常畫與火相關的畫作，擔憂住回宏志閣回影響幼子精神健康，亦擔心單位價值大減被銀行「call loan」收回按揭貸款。宏盛閣七旬老業主余太，亦擔心與先夫打拼畢生的供樓心血化為烏有，一度抑鬱復發，雖保不住舊居，現在總算保住資產，終放下心頭大石，繼續如常生活。

【宏福苑出售業權限期系列之一】



【大埔宏福苑火災・專頁】

陳先生兒子大火後的畫作。（受訪者提供）

最主要都係想有返個家園。 宏志閣陳先生

五年前遷入 新婚夫婦建愛巢

宏志閣居民陳先生年約40歲，五六年前透過綠表，用約260萬元買入宏志閣一個單位，用了40萬元裝修，成為他與太太新婚及迎接新生命的居所。他說單位間隔方正，望到海景，交通方便，就近兩夫婦上班。

他們原本想這樣建立的一家三口安穩生活，可以一直住下去，但在2026年11月26日，一切被打斷。

陳先生五年前買入宏志閣，新居入伙。（受訪者提供）

五歲子畫大火畫作 教師憂健康致電

大火雖沒波及到宏志閣，但同樣被圍封，陳先生很快就再在大埔租下單位居住，但最令他擔心的是五歲兒子的精神健康。

大火發生後約一個月，幼稚園的老師致電，着兩夫婦多留意兒子的狀態，因他在學校會畫與大火相關的畫作，「他畫了一些火，畫了雲浮在那裏，火在上面。」

陳先生第二次上樓，發現多地方已爛或發霉。（受訪者提供）

本身他們在家中，已盡量不去提及大火相關的事，「新聞都不看了，電視都不開」。為了兒子的健康，他與太太都認為不可能再回到宏福苑居住：「每日要對住那個環境，好似每日都提醒他，這裏發生過這件事（宏福苑大火）。」

七位數銀行貸款 憂銀行「call loan」難負擔

政府今年2月公布「長遠居住安排方案」，不涵蓋宏志閣。那是陳先生最擔心的時候，如果拆卸其餘七座大廈，宏志閣旁邊便會變成地盤，「宏福苑每座大廈都好近」，他擔心兒子日後要在這樣的環境下成長。

此外，從現實層面思考，陳先生向銀行借了七位數的貸款，他亦擔心宏志閣以市價計算，將貶值得厲害，如銀行「call loan」（要求即時收回按揭貸款），他亦無法負擔。

H座宏志閣（左一）沒有受到大火波及。（資料圖片／夏家朗攝）

組織及收集簽名 爭取政府一併收購

當日陳先生所在的宏志閣WhatsApp群組，發起群組投票的活動，約有三分之二居民希望加入政府的安置方案。於是他開始收集簽名，另有街坊尋求立法會議員協助。

政府4月宣布，如果宏志閣在6月30日或之前，有最少75%業主確認出售業權的意向，可加入政府的安置方案，最後宏志閣「達標」納入。

陳先生已交回意向書，現等到最少75%業主正式簽《買賣協議》後，就可以簽署轉讓契，正式賣業權給政府。他將選擇收取現金，再參加特設銷售計劃中的新居屋抽籤。雖然至今未收到錢，但他已感到安心：「最主要是重新有一個家園，有了小朋友之後，會很希望給他一個安定居。」

大埔宏福苑業主接受政府收購業權方案的期限8月31日屆滿，如欲接受政府的收購建議，須簽署並交回接受收購建議信件，確認向政府出售業權的意向。（鄧倩螢攝）

攞到錢都舒服晒。 宏盛閣居民余太

一手業主年輕時「死慳死抵」供樓

70歲的余太是宏福苑的一手業主，1984年搬入宏盛閣。丈夫逝世後，她隨兒子媳婦同住，六年前將單位租出。余太仍然記得宏盛閣的海景「夜晚黑好靚好靚。」

對於她來說，宏福苑最大的意義，是她與丈夫一同養大兒子的地方，那些年「死慳死抵」供完樓，是辛苦，也是甜的。

余太年輕時，與丈夫一同在沙田的茶餐廳上班。她做收銀、丈夫做樓面，日做12小時，加起來月入3000多元，「月供千幾蚊，樣樣都要慳」。

「捱」到五勞七傷

後來兩夫婦儲到一筆錢，再開一間茶餐廳，可惜生意失敗，要按揭物業向銀行借錢，「畀銀行24厘息，你話高唔高呀？仲要補地價，先可以借到銀行錢」。當時只有30多歲的余太，要照顧兒子及處理家中財政事宜。

她認定是年輕時，捱到身體五勞七傷，現在脾臟退化、腎功能退化、心臟發大，下月要做「通波仔手術」。她亦確診抑鬱症，情緒容易低落。

2025年11月26日，宏福苑發生五級大火，造成168人死亡。（資料圖片／羅日昇攝）

憂物業不獲賠償更抑鬱

去年的那場火，余太一度覺得，是一切心血化為烏有：「初初接受不到，捱了幾十年供樓，又補了地價，這樣捱出來的，很不甘心。」那時余太情緒壓抑，一戶一社工最初接觸及問候她的時候，她也會忍不住痛哭起來，令社工急得要安排即時見面。

獲賠償後心安定

直至政府宣佈宏福苑收購計劃後，余太的心安定了許多，她很早就決定賣業權，大約兩星期前收到錢，「攞到錢都舒服晒」。雖保不住與先夫辛苦供下的舊居，仍算保住二人積累的資產，她放下心頭大石，繼續與兒子同住，繼續好好生活。

宏福苑售業權限期｜幼子災後畫火父促售宏志 七旬婦冀早走出抑鬱

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