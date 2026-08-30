宏福苑售業權限期｜錯過「優先揀樓」　最後決定賣樓居民為何掙扎

8月31日是宏福苑業主接受政府收購單位業權的最後期限，截至8月27日，已有96.5%、1914戶交回「接受收購建議信件」。有部份宏福苑業主，錯過了6月30日交意向書「優先揀樓」的第一個限期，趕到8月才交意向書。這段時期，他們有何掙扎？

太太在大火中逝世的葉先生，原本盼保留原址，惟他有感政府態度強硬，「人為刀俎，我為魚肉」，加上幼子於屋苑內另一單位仍未供斷，因此在最後限期前決定出售兩單位業權，以解後患。宏仁閣居民胡小姐一家，因賣業權而爭執疏離，她最終都按家人意願簽下意向書。

【宏福苑出售業權限期系列之二】



【大埔宏福苑火災・專頁】

太太在大火中逝世的葉先生，原本盼保留原址，惟他有感政府態度強硬，「人為刀俎，我為魚肉」，加上幼子於屋苑內另一單位仍未供斷，因此在最後限期前決定出售兩單位業權。（夏家朗攝）

人為刀俎，我為魚肉⋯⋯宏福苑八座大廈往後不會在地球上出現，某程度上把我們1984戶的根徹底挖走，這是我最捨不得。 葉先生

妻為通知鄰居逃生命葬火海 鰥夫原盼保留原址

葉先生與妻子居於宏泰閣30多年；其幼子和媳婦兩三年前亦購入毗鄰宏昌閣一個單位。一脈兩代原盼在宏福苑安居樂業，「原本很圓滿的計劃，一場災難將全部打破。」火災當日，妻子因拍門通知鄰居，自己卻未能及時逃生，最終離世。他和幼子的單位亦遭焚毀。

儘管如此，葉先生過往多次接受訪問，明言希望原址重建，因很多單位未見焚毀。他說習慣在大埔生活，不慣區外的喧鬧，「連老婆以前都這麼說，出一出市區尖沙咀旺角，外面的空氣都好像混濁些。」

葉先生早前在社交平台上載了一段短片悼亡妻，內有大量葉太的生活照。（資料圖片/短片截圖）

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幼子單位未斷供 擬售業權望處理欠款

葉先生一直堅持想法，但幼子的情況卻不同，單位尚未斷供，仍欠銀行一大筆款項。雖然銀行延長還款寬限期至11月底，但單位價值或「歸零」，前景不明朗，樓契亦在銀行手上，若處理業權事宜，仍有待銀行與政府溝通，「始終欠銀行款項，怎樣都要去銀行解決手尾。」

一邊是情感上無法斷裂、一邊是現實上考慮，隨着限期迫近，幼子早前已交回出售業權的意向書。「他這類情況，我覺得是最尷尬、最難做決定的，堅持又不是、不堅持又不忿氣，擺明被迫。說是你情我願，但從來都沒你情我願，只有他（政府）情。」

2026年1月，葉先生與兒子阿賢及阿霆將葉太的骨灰撒海。（資料圖片／廖雁雄攝）

2026年1月，葉先生與兒子阿賢及阿霆將葉太的骨灰撒海。（資料圖片／廖雁雄攝）

質疑政府居民權力不對等 駁斥「收購價優惠」說法

政府起初公布收購七幢大廈業權，後來因宏志閣四分之三業主交回接受收購意向書，最終政府宣布收購全部大廈。最近政府表明或立法收回所有業權，屆時補償將災後市值計算，料較政府補償低。

葉認為政府態度強硬，部份業主不願單位被收購，惟當局形同「封了所有路」，利用公權力向居民層層威迫。他形容政府如同地產中介，不斷稱收購呎價很優惠，惟葉反駁此說法，舉例其幼子當年以500多萬最高價位買入單位，但最終獲得的補償只有400多萬。他又指出居民售業權後要放棄追討保險賠償，他質疑，如果保險費包含在8000元至10500元的收購呎價之中，收購價未必如政府所指較災前市價高出三成有多。他認為，政府與居民的權力極不對等，「我們作為小市民，哪有能力與政府對抗？人為刀俎，我為魚肉，我們在砧板上任他砌。」

葉先生認為政府態度強硬，部份業主不願單位被收購，惟當局形同「封了所有路」。（夏家朗攝）

葉先生認為政府態度強硬，部份業主不願單位被收購，惟當局形同「封了所有路」。（夏家朗攝）

兩子不放心父獨居 為家人設想擬售業權

災後三父子一家居在長子的單位，他們不時圍在一起聊天、商討事宜，次數甚至超越過往數年的總和。考慮到現實，葉先生開始覺得與政府鬥氣沒好處。加上兩子曾言不放心他獨居，「以前我和老婆一起，他們覺得無所謂，始終有依伴，兩個老嘢可以安穩過日子。現在他們擔心我由日到夜自己一個，情緒反覆，疊加效應下可能會出現無法收拾的局面。」

為了家人設想，他目前傾向出售權，於死線前一周提交收購業權意向書。他自言對政府的長遠安置方案了解不深，主要交由兩子決定。葉說，他們經商量後均覺得，政府方案中十個項目距離大埔太遠，而且售樓資訊零碎，故傾向選擇取現金及自行安排居所。

太太離世後，葉先生仍保留對方的電話號碼，偶爾發送語音訊息分享日常，他亦向太太分享了出售業權的抉擇。（夏家朗攝）

與太太分享售業權抉擇 盼再上樓尋遺物

簽署意向書的決定艱難，但葉說難也要做。太太離世後，他仍保留對方的電話號碼，偶爾發送語音訊息分享日常，他亦向太太分享了出售業權的抉擇。

售業權後，他目前希望再上樓執拾，尋回與太太的婚戒，他說許多遺物仍未尋回，即使化為灰燼，每一片灰都別具價值。他亦透露將會出席下月初舉行的特別業大會，雖然對合安不抱期望，但作為遺產管理人，他認為要行使獲賦予的權力，對太太負上責任。

葉先生希望再上樓執拾，尋回與太太的婚戒，他說許多遺物仍未尋回，即使化為灰燼，每一片灰都別具價值。（夏家朗攝）

業主大會可以延期，為何賣業權不可以？ 胡小姐

宏仁閣居民胡小姐一家，因賣業權而爭執疏離，她最終都按家人意願簽下意向書。（鄧倩螢攝）

胡小姐與妹妹及父母住在宏仁閣中層單位。40多歲的她在宏福苑長大，最親近的朋友都在宏福苑。宏仁閣的家，可謂盛載了她滿滿的回憶。她成長得快樂，現在會笑說與妹妹在家扮露營、煮飯仔、「玩錄音」的回憶。年幼時錄下家人說話的錄音帶，更記下她婆婆生前的聲音，成為她上樓必定要尋回的物件。

訪問當日，胡小姐不想回到宏福苑，約記者到位置較偏遠的大埔海濱公園，可以遙望舊居，但怕行近會心難死，因那裏不再是家。

訪問當日，胡小姐不想回到宏福苑，約記者到位置較偏遠的大埔海濱公園，可以遙望舊居，但不願太近怕心難死，因那裏不再是家。（鄧倩螢攝）

收購業權限期將至，財政司副司長黃偉綸早前明言不會延期，強調之後不是「收購」，而是「收回」宏福苑業權。胡小姐的父親是業主，一家人認為政府的態度強硬，擔心不賣業權變成「乜都冇」，於是催促胡小姐趕快交回意向書。

不捨得住了40多年的家的胡小姐，直到受訪都未簽意向書：「點解落不到筆，因為落筆就好似將『你個仔』奉送出去。『個仔』不是我的，是爸爸的，但我已經住了這麼久，有很多感情在裏面。將個仔送出去、殺死。所以不想做這件事，不想面對。」

訪問當日，胡小姐不想回到宏福苑，約記者到位置較偏遠的大埔海濱公園。（鄧倩螢攝）

胡小姐亦批評，大火至今政府處理得「不清不楚」。她說保險未處理好，政府也未公布驗樓報告，居民未上樓執拾完，聽證會的報告最終報告也未出：「所以當全部加起來，其實未有圓滿的處理，為何要逼我們要做這件事？」

宏仁閣居民胡小姐一家，因賣業權而爭執疏離，她最終都按家人意願簽下意向書。（鄧倩螢攝）

因為賣業權，本身關係緊密的一家人，因此變得些許疏離。胡小姐及妹妹不想賣業權，但父母卻想賣，因為父親是業主，胡小姐都會尊重他的決定。她本身盼望政府可以延遲收購業權的限期，例如先讓他們上樓執拾，再決定賣樓，不過政府態度強硬，「業主大會可以延期，為何賣業權不可以？」

政府收購宏福苑業權的信件。（鄧倩螢攝）

宏福苑售業權限期｜錯過「優先揀樓」 最後決定賣樓居民為何掙扎

【宏福苑大火YouTube Playlist】

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