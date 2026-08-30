宏福苑售業權8.31下午5時屆滿　97.7%業主已交收購信　餘45戶未覆

大埔宏福苑業主接受政府收購業權方案的期限明日（8月31日）屆滿，房屋局表示，截至今日（30日）中午，宏福苑A至H八座已有97.7%業主，即共1,939戶簽署並交回「接受收購建議信件」，按算尚餘45戶仍未回覆。政府已與77.7%業主，即共1,541戶簽署《買賣協議》。



房屋局指業主如有意向政府出售業權，須於明日下午5時或之前簽署並交回「接受收購建議信件」，確認出售業權意向。



大埔宏福苑業主接受政府收購業權方案的期限明日屆滿，房屋局表示，截至今日中午，宏福苑A至H八座已有97.7%業主，即共1 939戶簽署並交回「接受收購建議信件」（鄧倩螢攝）

房屋局：「解說專隊」正加緊聯絡未回覆業主

房屋局指，由於限期在即，房屋局統籌的「解說專隊」正加緊聯絡未回覆業主並提供所需協助。業主可在明日下午5時前將已簽署的「接受收購建議信件」交予負責其個案的「解說專隊」隊員，或使用隨附於「收購建議信件」的回郵信封，以郵寄、專人送遞或速遞方式，把已簽妥的「接受收購建議信件」交回下列地址：

香港九龍何文田佛光街33號

香港房屋委員會總部2座1樓

香港特別行政區政府房屋局

轉交 收購宏福苑業權有限公司

如郵寄收購信必須確保蓋上8月31日郵戳

當局提醒，如業主選擇郵寄方式，截止日期會以郵戳為準，所以業主務必要於明日截郵時間前投寄，以確保信件蓋上8月31日的郵戳。業主亦可選擇於明日下午5時或之前，親自交回位於上址的收集箱。

業主有任何查詢，可聯絡負責他們個案的「解說專隊」隊員，或致電熱線2129 8133。業主亦可瀏覽及查閱宏福苑長遠居住安排方案專題網站了解詳情。

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