多次報教大博士班未獲取錄　內地女用假學術推薦申請　認罪候判

內地女子多次報教大博士班未被取錄，涉偽造前副教授何偉業的學術推薦，終獲取錄修讀博士課程，惟遭校方發現造假，被控以欺騙手段騙取服務。該女子今(31)在粉嶺法院認罪。裁判官陳炳宙將案押後至9月14日判刑，以待被告的社會服務令報告，被告准繼續保釋。



被告李祖兒，31歲，承認以欺騙手段取得服務罪，指她於2024年11月30日至2025年12月16日，向教育大學的教職員虛稱獲教大前副教授何偉業作學術推薦人，從而不誠實地取得教大博士課程的服務。

女被告李祖兒在粉嶺法院認罪。（資料圖片）

被告2021年起每年申請均不獲取錄

案情指，被告於2019年在教大碩士畢業，她在2021年起，每年都有申請報讀教大的博士課程，但均不成功。她2024年透過網上提交申請，並上載聲稱由教職員「何偉業」撰寫的推薦信。被告最終獲教大取錄，並於2025年9月開始修讀課程。

何已離職並確認未為被告提交推薦信

教大職員其後確認，何於2021年7月已離職，何在離職前為副教授。職員聯絡何，何確認從未為被告提交推薦信。

被告指何稱可引用2021年的推薦信

被告在錄影會面中稱，修讀碩士課程時認識何，她曾於2022年要求何為她寫推薦信，何表示她可用何於2021年所寫的推薦信。被告認以2021年的推薦信的資料為基礎，偽造2024年提出申請的推薦信，並在信上冒何簽名。