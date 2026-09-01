人口調查｜123萬適婚男女從未結婚　本地「剩男」比「剩女」多3萬

政府統計處最新人口調查顯示，在2025年年底總人口為750.87萬人，較2024年略增8,100人。女性人口數目約為409.86萬人，男性人口數目為約341.01萬人，與2024年年底比較分別增加0.1%及0.2%。男女失衡情況加據，2025年性別比率（即每1,000名女性計算的男性人數）為830，較2024年減少2名男性。



當中在適婚年齡25至64歲組別（不包括外籍家庭傭工）， 從未結婚人數有122.7萬人，較2024年增加2.5%。女性佔59.8萬人、男性則為62.9萬人，「剩男」數量多3萬人，按年升幅3.5%，比「剩女」升幅1.4%為高。



就業人數方面，女性有188.9萬人，男性則為177.8萬人。政府首長級公務員人數方面，2025年中女高官有595人，按年增24人，佔43%，而男高官則跌三人至789人。



在2024年年底，香港女性人口比男性人口多約70萬人。（資料圖片）

活產嬰兒數目連升兩年後下跌

政府統計處周一（8月31日）公布最新《香港的女性及男性 − 主要統計數字（2026年版）》，按年齡組別分析，0至14歲的女性及男性人數，在2024年年底至2025年年底期間，分別減少了3.3%及2.1%。

活產嬰兒數目方面，男嬰及女嬰分別有14,864人及16,189人，自2022年連續兩年谷底回升後，首次錄得下跌。

男女平均預期壽命分別增至82.3年及88.7年

65歲及以上的女性和男性人數，同期則分別增長了2.7%及2.4%。女性和男性出生時平均預期壽命，分別從2024年的88.2年及82.7年，增加至2025年的88.7年及82.3年。死亡人數由2024年的52,393人減少至2024年的49,987人。

在2025年年底，香港女性人口數目為409.86萬人，男性人口數目為341.01萬人，與2024年年底比較分別增加0.1%及0.2%。男女失衡情況加劇，2025年性別比率（即每1,000名女性計算的男性人數）為830，較2024年減少2名男性。

勞動人口方面，女性有195.1萬人，勞動人口參與率為52.7%，按年升0.4個百分點；男性則有186萬人，勞動人口參與率為62.3%，按年跌0.4個百分點。每月就業收入中位數女性為17,900元，而男性25,000元，分別比2024年增加900及1,000元，兩性差距由7,000元擴大至7,100元。

女高官595人 佔總數增至43%

參與公共事務的情況方面，首長級公務員數目當中，女高官按年由571人增至595人，多了24人，比率上升1.1個百分點至43％，而男高官則由792人減至789人，減少3人，佔總數57%。

紅棉道婚姻註冊處。（資料圖片）

15歲以上未婚男女數字上升

婚姻情況方面，在2024年，15歲及以上從未結婚的女性和男性數目分別為100萬人及95.9萬人，與2024年比較分別增加0.6%及1.8%。

2025年的已婚女性和男性數目分別為203.86萬人及181.98萬人，與2024年比較分別增加0.4%及減少0.8%。結婚數目由2024年的44,196宗下跌至2025年的42,242宗。

59.8萬及62.9萬適婚男女從未結婚

當中在適婚年齡25至64歲組別， 從未結婚人數按年增加2.5%至122.7萬人（不包括外籍家庭傭工）。當中女性佔59.8萬人，而男性則為62.9萬人。按年計，「剩女」比率增幅為1.4%，「剩男」比率增幅為3.5%。

2025年的喪偶／離婚／分居的女性和男性數目分別為66.4萬人及20.5萬人，與2024年比較分別減少0.2%及1.7%。