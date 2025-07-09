本港逾三成人口屬肥胖　盧寵茂：不考慮引入糖稅

本港15歲至84歲人士中超過20%屬超重，逾三成屬肥胖。醫務衞生局局長盧寵茂今日（7月9日）在立法會回應議員就相關問題提出的質詢時表示，本港有不少措施協助市民健康生活，包括成立了「降低食物中鹽和糖委員會」、推行「預先包裝食物標籤制度」等，所以不會考慮引入糖稅。對於市面上有各式各樣減肥藥物，如排油丸、減肥針，盧寵茂建議市民在接受與醫療相關的療程時，應尋求專業人士的意見。



港人生活繁忙，容易忽視健康問題，其中肥胖乃是全球議題之一。（istock）

保險界立法會議員陳健波今日就肥胖問題提出口頭質詢。他指出，政府有關防控非傳染病防控的政策目標中，包牯要在今年或之前制止糖尿病及肥胖問題上升，然而根據衞生署2020至2022年度人口健康調查顯示，本港15至84歲人士中有22%是超重，32.6%是肥胖，較2014至2015年度數據有所增加。

第三季展開新一輪人口健康調查 助檢視政策

盧寵茂回應，數據會有所上升是因為當時正在新冠疫情期間，市民的生活模式經歷了重大轉變，包括缺少體能活動，以及養成不良飲食習慣。他續指，2025至2026年度人口健康調查料在今年第三季正式開始，在下年年尾將會有結果，政府到時會以這些數據去檢視策略及行動計劃的目標及成效。

盧寵茂指，2025至2026年度人口健康調查料在今年第三季正式開始，在下年年尾將會有結果，政府到時會以這些數據去檢視策略及行動計畫的目標及成效。（資料圖片/黃浩謙攝）

有議員指數據顯示徵收「糖稅」有助肥胖率，問香港會否考慮。盧寵茂回應，本港已有不少措施去協助市民達到健康生活，例如成立「降低食物中鹽和糖委員會」去推廣減低食物中的糖和鹽的成分，亦有推行「預先包裝食物標籤制度」去協助消費者辨認低糖產品，所以並不會考慮引入糖稅。

部分國家在面對肥胖問題時選擇引入糖稅，例如墨西哥在2014年向含糖飲料徵收10%的稅，到2020年當地低收入戶的含糖飲料銷量已降低12%。

盧寵茂指出，本港已有不少措施去協助市民達到健康生活，例如成立「降低食物中鹽和糖委員會」去推廣減低食物中的糖和鹽的成分，亦有推行「預先包裝食物標籤制度」去協助消費者辨認低糖產品，所以並不會考慮引入糖稅。（資料圖片/林若勤攝）

減肥產品安全性存疑 盧寵茂建議徵詢專業人士意見

市面上有很多標榜「立即見效」的減肥產品，例如排油丸、減肥針等，引誘市民去購買，然而，這些產品或存在安全風險，甚至可能出現產品成分來歷不明的情況。盧寵茂建議，所有牽涉藥物的產品都應該有相關法例去規管；市民在接觸減肥針時，應該尋求醫護人員的意見。同時衞生署也會繼續教育市民在接受一些與醫療相關的療程時，都應該向專業人士查詢。