失業率升至3.7%　2022年11月以來新高　餐飲業、零售業升幅明顯

政府統計處今日（19日）發表今年5月至7月的最新勞動人口統計數字，經季節性調整的失業率為3.7%，較上一個周期升0.2個百分點，為2022年11月以來新高。失業人數亦由4月至6月的136,200人升至145,000人，增加約8,800人，同期就業不足人數增加約2,600人。



政府統計處8月19日公布最新失業率為3.7%，較上一個周期升0.2個百分點。（資料圖片／黃浩謙攝）

政府統計處指，與今年4月至6月比較，5月至7月期間許多主要經濟行業的失業率均見上升，其中地基及上蓋工程業、餐飲服務活動業、零售業，以及地產業有較明顯的升幅。

勞工及福利局局長孫玉菡指，雖然最新失業率較上一個三個月期間輕微上升，但留意到同一時期總就業人數有所增加的正面發展，而失業人數上升部份是因為應屆畢業生和離校人士投入勞動市場所致。

展望未來，孫玉菡指，香港經濟持續增長，應可帶動職位增加，為投入勞工市場的應屆畢業生及離校人士創造更多就業機會。孫玉菡指，雖然各行業的失業率仍然將會取決於其經營環境，但政府多項推動經濟增長、提振消費氣氛和吸引投資的措施，預期會為整體勞工需求提供支持。