香港人口｜上年底升至753.4萬　連續3年升　4萬人持單程證來港

政府統計處今日（18日）發表2024年年底人口臨時數字為753.4萬人，與2023年底比較增6,400人，升幅為0.1%。2023年底至2024年底，錄得净移入數字為2.1萬人，並有1.47萬人自然減少（死亡數字比出生數字高）；持單程證來港的人數為4萬人，同時有淨遷移為18,900人。



政府指本港人口已連續3年增長，受惠於各項人才、輸入勞工措施，2024年內持續有不少人從內地及世界各地移入香港。



統計處發表的2024年底人口臨時數字為753.42萬，當中逾96%為常住人口，即726.71萬人，於統計前六個月內，在港逗留最少三個月；或統計後六個月內，在港逗留最少三個月的永久性居民；及統計時身在香港的非永久性居民。

流動人口佔逾26.7萬，即統計前六個月內，在港逗留最少一個月、但少於三個月，或統計後六個月內，在港逗留最少一個月、但少於三個月，不論統計時是否身在香港，都會被界定為「流動居民」。

統計處今日發表的2024年底人口臨時數字為753.4萬人。（資料圖片）

常住人口增0.3% 政府：受惠於人才輸勞措施

統計處數字又提及，2023年底至2024年底的統計期間，出生人數為3.67萬，死亡人數為5.1萬，錄得1.47萬人自然減少。

政府稱，本港人口已連續3年增長，受惠於各項人才、輸入勞工措施，2024年內持續有不少人從內地及世界各地移入香港，使2024年底的常住居民人數較2023年底上升0.3%，整體人口亦因而有所增加。