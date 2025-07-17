最新失業率維持3.5%　多400人失業　建造、餐飲服務業失業率升

政府統計處今日（17日）發表今年4月至6月的最新勞動人口統計數字，經季節性調整的失業率為3.5%，與3月至5月的數字相同。失業人數由13.58萬人微升至13.62萬人。



勞工及福利局局長孫玉菡表示，失業率的走勢將取決於整體經濟表現。應屆畢業生和離校人士在夏季期間投入勞工市場，或會影響整體就業情況。不過，香港經濟繼續擴張，應會為勞工市場提供支持。



政府統計處今日（17日）發表今年4月至6月的最新勞動人口統計數字，經季節性調整的失業率為3.5%，與3月至5月的數字相同。（資料圖片／黃浩謙攝）

最新經季節性調整的失業率維持3.5%。政府統計處指，與3月至5月比較，4月至6月期間，各行業的不經季節性調整的失業率變動不一，下跌主要見於藝術、娛樂及康樂活動業，以及專業及商用服務業（不包括清潔及同類活動）; 而上升則主要見於建造業和餐飲服務活動業，兩者分別由6.3%升至6.8%，及由5.7%升至6.0%。

總就業人數由366.47萬人，下跌約74,00人至365.73萬人。總勞動人口亦由380.05萬人下跌至379.35萬人，減少約7,000人。

不經季節性調整失業人數則由13.58萬人微升至13.62萬人；就業不足人數則5.36萬人，下跌至5.26萬人，減少約1 000人。

勞工及福利局局長孫玉菡表示，應屆畢業生和離校人士在夏季期間投入勞工市場，或會影響整體就業情況。（資料圖片／黃寶瑩攝）

展望未來，勞工及福利局局長孫玉菡表示，失業率的走勢將取決於整體經濟表現。應屆畢業生和離校人士在夏季期間投入勞工市場，或會影響整體就業情況。不過，香港經濟繼續擴張，應會為勞工市場提供支持。