格鬥犬｜漁護署：本港有29隻已領有效狗牌　禁止入口　狗從何來？

近月發生多單狗隻涉襲擊人及同類死致案件後，漁護署近日加強執法，至少兩名狗主指愛犬遭署方帶走。署方回覆《香港01》查詢表示，在處理狗隻牌照申請的過程中，署方人員如對蓄養人申報的狗種品種有懷疑，會進一步觀察及參考獸醫證明、疫苗接種記錄等資料，如認為狗隻品種與畜養人所聲稱的品種不符，會作出更改。



署方又透露，香港現時持有有效狗牌的格鬥狗共有29隻，均屬於私人畜養。不過本港法例禁止進口、繁育、出售和無牌飼養格鬥狗隻，這些狗從何而來？署方未有解釋。



黎先生所養的狗「Baku」疑被同屋苑居民舉報，漁護署人員8月29日上門調查，指Baku是格鬥狗「比特鬥牛㹴」而即時帶走。（香港動物報圖片）

包包的狗主在社交媒體發文，指8月26日，有5名漁護署人員拿著其飼養的狗隻「包包」和「妹妹」的相片查問其位置。（Facebook@赤柱街坊八1八）

漁護署：法例以「種類」 而非品種作為規管基礎

署方指，根據《危險狗隻規例》（第 167D 章），本港法例禁止進口、繁育、出售和無牌飼養格鬥狗隻。而根據《規例》的附表 1，「格鬥狗隻」包括所屬種類為比特鬥牛㹴、日本土佐犬、阿根廷杜告狗、巴西非拉狗及該四個種類的任何混種狗隻，法例以「種類」（type）而非品種（breed）作為規管基礎。

署方強調，在執行《規例》時，一直借鑑國際執法經驗，透過目測個別犬隻的身體特徵與外觀比例、體格結構及相關特徵判決該狗隻是否屬於格鬥狗隻種類。

截至8月30日中午，漁護署網頁仍顯示格鬥狗隻只有四種。（漁護署網頁截圖）

黎先生所養的狗「Baku」疑被同屋苑居民舉報，漁護署人員8月29日上門調查，指Baku是格鬥狗「比特鬥牛㹴」而即時帶走。（香港動物報圖片）

包包的狗主在社交媒體發文，包包今日已安全回家。（Facebook@Rachel Ling）

指美國斯塔福郡㹴等具極相似體型特徵 有密切遺傳關聯 禁止入口

署方又指，美國比特鬥牛㹴、美國斯塔福郡㹴及美國惡霸犬，由於具備極為相似的體型特徵，並具有密切的遺傳關聯，因此一直將牠們歸類於比特鬥牛㹴種類之下。署方指牠們在國際間普遍視為該類別下的常見品種，故此署方並非新增「格鬥狗隻」種類，而一直以來以上品種都被視為格鬥狗隻，禁止入口和繁育。

漁護署又指，狗隻被分類為格鬥狗隻的畜養人如不認同該署的判決，可在接獲署方授權人員發出分類通知後的14日內，向狗隻及貓隻分類委員會提出申請，要求決定該狗隻是否格鬥狗隻。署方在處理相關個案時，會向畜養人說明上述程序。

▼8月30日 漁護署人員到西九文化區向巡查及執法行動▼

