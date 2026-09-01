古埃及展｜9個半月展期迎67萬訪客 文創商品收入逾3300萬元
香港故宮文化博物館舉行的特別展覽「古埃及文明大展──埃及博物館珍藏」，周一（8月31日）圓滿閉幕。作為香港歷來規模最大的古埃及文明展覽，於9個半月展期內共迎來超過67萬人次訪客。是次博物館推出的約170種文創商品廣受好評，更為博物館帶來超過3,300萬港元的收入，足見文創產品的與文化產業化的潛力。
「古埃及文明大展」由香港故宮文化博物館與埃及最高文物委員會聯合主辦，展覽閉幕前夕，埃及最高文物委員會秘書長H.E.HishamEl-Leithy專程來港，在香港故宮文化博物館館長吳志華、埃及駐香港及澳門署理總領事AnasShadi陪同下參觀展廳，並與博物館策展、文創及教育的團隊交流，高度讚揚團隊的專業與創新精神。
「古埃及文明大展」匯集250件來自7間埃及重要博物館的瑰寶及薩卡拉最新考古發現，呈獻包括超過60尊法老與諸神的宏偉雕像、彩繪銘文石碑、八具神聖的動物木乃伊、七套工藝精湛的木乃伊彩繪棺、神秘的木乃伊面具，以及華美璀璨的王室珠寶首飾與貴族日用品等。
圖坦卡門投影裝置贈埃及
此外，博物館運用尖端光雕投影技術，虛擬復原高逾2.85米的傳奇法老圖坦卡門巨像，重現其昔日的恢弘形態與昔日絢麗色彩。
展覽閉幕後，館方將把這組裝置贈予收藏圖坦卡門巨像的埃及國家博物館，與埃及同儕共享文物數碼復原與當代展示經驗，以科技活化文化遺產。
是次展覽推出約170種文創商品廣受好評，展覽限定的周邊產品如黑貓毛絨擺件和盲盒，以及展覽圖錄和兒童書籍等出版物，為博物館帶來超過3,300萬港元的收入。
其中IP「法老貓」尤為受到歡迎，館方並與多個合作夥伴進行創意聯乘，包括與港鐵公司推出「當鐵仔遇上法老貓──古埃及文明奇遇」主題巡展、「九巴法老貓號」主題巴士、星巴克聯乘限定餐飲，以及與香港旅遊發展局和香港迪士尼樂園度假區的創意推廣等。
繼「古埃及文明大展」後，博物館將於今年秋冬陸續呈獻多項展覽，涵蓋清代宮廷「造辦處」工藝與設計、清宮四季生活美學、東正教藝術瑰寶，以及絲綢之路佛教藝術珍品等，推動中國與世界文明的對話，實踐博物館作為全球文化交流平台的長遠使命。