古埃及展｜9個半月展期迎67萬訪客　文創商品收入逾3300萬元

香港故宮文化博物館舉行的特別展覽「古埃及文明大展──埃及博物館珍藏」，周一（8月31日）圓滿閉幕。作為香港歷來規模最大的古埃及文明展覽，於9個半月展期內共迎來超過67萬人次訪客。是次博物館推出的約170種文創商品廣受好評，更為博物館帶來超過3,300萬港元的收入，足見文創產品的與文化產業化的潛力。



香港故宮文化博物館將圖坦卡門巨像數碼多媒體作品贈予埃及國家博物館。（主辦方提供圖片）

香港故宮文化博物館館長吳志華博士及埃及最高文物委員會秘書長H.E. Hisham El-Leithy博士出席特別展覽「古埃及文明大展──埃及博物館珍藏」閉幕傳媒簡報會。（主辦方提供圖片）

「古埃及文明大展」由香港故宮文化博物館與埃及最高文物委員會聯合主辦，展覽閉幕前夕，埃及最高文物委員會秘書長H.E.HishamEl-Leithy專程來港，在香港故宮文化博物館館長吳志華、埃及駐香港及澳門署理總領事AnasShadi陪同下參觀展廳，並與博物館策展、文創及教育的團隊交流，高度讚揚團隊的專業與創新精神。

「古埃及文明大展」匯集250件來自7間埃及重要博物館的瑰寶及薩卡拉最新考古發現，呈獻包括超過60尊法老與諸神的宏偉雕像、彩繪銘文石碑、八具神聖的動物木乃伊、七套工藝精湛的木乃伊彩繪棺、神秘的木乃伊面具，以及華美璀璨的王室珠寶首飾與貴族日用品等。

博物館運用尖端光雕投影技術，虛擬復原高逾2.85米的傳奇法老圖坦卡門巨像。在展覽閉幕後，本館將其贈予收藏圖坦卡門巨像的埃及國家博物館。（主辦方提供圖片）

「古埃及文明大展──埃及博物館珍藏」特別展覽。（主辦方提供圖片）

圖坦卡門投影裝置贈埃及

此外，博物館運用尖端光雕投影技術，虛擬復原高逾2.85米的傳奇法老圖坦卡門巨像，重現其昔日的恢弘形態與昔日絢麗色彩。

展覽閉幕後，館方將把這組裝置贈予收藏圖坦卡門巨像的埃及國家博物館，與埃及同儕共享文物數碼復原與當代展示經驗，以科技活化文化遺產。

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是次展覽推出約170種文創商品廣受好評，展覽限定的周邊產品如黑貓毛絨擺件和盲盒，以及展覽圖錄和兒童書籍等出版物，為博物館帶來超過3,300萬港元的收入。

其中IP「法老貓」尤為受到歡迎，館方並與多個合作夥伴進行創意聯乘，包括與港鐵公司推出「當鐵仔遇上法老貓──古埃及文明奇遇」主題巡展、「九巴法老貓號」主題巴士、星巴克聯乘限定餐飲，以及與香港旅遊發展局和香港迪士尼樂園度假區的創意推廣等。

繼「古埃及文明大展」後，博物館將於今年秋冬陸續呈獻多項展覽，涵蓋清代宮廷「造辦處」工藝與設計、清宮四季生活美學、東正教藝術瑰寶，以及絲綢之路佛教藝術珍品等，推動中國與世界文明的對話，實踐博物館作為全球文化交流平台的長遠使命。