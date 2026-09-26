社區牙科計劃一年多服務2萬人次僅達標一半　九成屬長者未遵原意

比起牙痛，更痛的是市民因各種限制無法隨心就醫。香港私家牙科收費貴，政府牙科街症名額少，等候一籌難過中六合彩，不少基層只能北上求診。政府也許也看見，曾因此推出各項計劃，讓有需要市民看牙，惟成效不佳，至上年再改為社區牙科支援計劃，目前已實施逾一年半。



有前線社工表示，計劃有助紓解基層牙痛困境，但對長者之外的弱勢社群效益不佳，不少符合資格市民未必了解計劃，導致參與人數少，違背了政策初心。翻查立法會資料，計劃原定每年服務4萬人次，惟截至今年5月，僅服務2.1萬人次，即預期一半。



政府去年5月26日推出「社區牙科支援計劃」，對象涵蓋無家者、長生津受惠人，以及獲「醫療費用減免」全數減免者等。（湯致遠攝）

社區牙科支援計劃對象本含涵蓋無家者、長生津受惠人等

政府施政報告2024年中提出，將推行「社區牙科支援計劃」，並接替關愛基金牙科資助項目，為弱勢社群提供資助牙科服務。相關計劃於去年5月推出，對象涵蓋無家者、長生津受惠人，以及獲「醫療費用減免」市民等。

與政府牙科街症不同，計劃聚焦「重預防、早發現、早治療牙患」，服務包括洗牙、補牙拔牙、口腔檢查及杜牙根等，合資格市民可自行向指定牙科診所預約服務，毋須輪候籌號。

翻查網上資料，衞生署曾多次於立法會及訪問中指出，計劃目標是一年可服務現時政府牙科街症名額的最少兩倍，即每年約4萬人次。計劃至今推行超過一年，當局是否完成目標？新計劃是否真能幫助基層紓困？

衞生署回覆《香港01》表示，截至今年5月26日，共服務21,355人次，即僅為預期一半。署方數據又顯示，65歲或以上市民佔服務總人數超過95%，只有5%參加者是65歲以下的市民。

署方資料又顯示，指定的資助牙科服務中，有逾2萬人進行口腔檢查、1.7萬人進行X光檢查、1.5萬人補牙或拔牙，以及約3千人需開牙齒止痛藥。

香港社區組織協會幹事連瑋翹認為，計畫宣傳不夠貼地，導致參與人數少。（湯致遠攝）

社協指新計劃比以往有進步 仍有改善空間

一直跟進基層醫療權益的香港社區組織協會幹事連瑋翹表示，新計劃比以往關愛基金的牙科計劃有進步，尤其對於申領長生津的長者，申請程序更簡單，只需向指定牙科診所顯示自己拿取長生津的證明，便可獲得服務，令不少過往「難睇牙」的長者受惠。

對於計劃參與人數，他認為仍有改善空間。連瑋翹指出，現時全港有28萬人全額醫療費用豁免，即應有28萬人符合計劃資格，但卻只2萬市民參與計劃，或與宣傳不足有關。連瑋翹表示，雖然衛生署在新聞及官方渠道曾宣傳計劃，惟宣傳不夠貼地，不少基層不知道計劃，牙痛時只能忍痛，又或選擇收費較便宜的內地牙科機構就診。

非以長生津資格參與人數低或證「無病無痛」人士缺乏檢查動機

他又指出，全港有28萬人全額醫療費用豁免，但計劃中只有約900名非以長生津資格參與計劃的市民，或與街坊缺乏求診動機有關，「要一個無病無痛、沒有明顯病徵的基層市民，特意去檢查牙齒不切實際」。

計劃初衷為提前預防牙患，讓市民保留更多真牙，但最需要預防及檢查服務的中年市民甚少參與計劃，或無法做到政府推行計劃的原意。另外，現時申請醫療費用豁免需公立醫院覆診紙，連瑋翹指部分基層或卡在覆診紙一關，導致無法參加計劃。

他建議，政府應善用地區康健中心的網絡，在常規體檢中加入牙齒衛生員的基本口腔篩查。當基層市民及早察覺潛在牙患，求診動機便會大幅提升；同時擴大計劃申請資格，讓已經領取學生資助、在職家庭津貼或殘疾人士津貼的市民，亦可被涵蓋於保障體系内。

立法會會議員陳凱欣。（資料圖片 / 陳葦慈攝）

陳凱欣指計劃宣傳過少

立法會會議員陳凱欣同樣表示，政府推行計劃的原意不錯，但2.1萬的服務人次太少。她分析指，現時計劃資助模式以共同承擔的制度為基礎，多數合資格者需支付50元至100元服務行政費，或降低部分長者參與意願。

她又指出，當局對於計劃宣傳過少，導致坊間認知度低，服務人次少。「唔係好多覺政府有好著意地做宣傳片，或者去地區同區議員、長者中心做解説」，陳凱欣認為香港欠缺公營牙科服務，而當局推出該計劃冀填補相關不足，應多加宣傳，讓更多有需要的人受惠。