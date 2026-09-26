社區牙科計劃設限失業也不合資格　忍痛一年牙揈揈等「自脫」苦海

牙痛慘過大病，不少市民因經濟問題只能無奈忍痛。60歲的盧生去年有隻牙「搖搖欲墜」，經常痛得吃不下飯、睡不了覺，當時失業的他原想到私人牙醫診所拔牙，卻因價錢無奈卻步。盧之後又曾嘗試申請「社區牙科支援計劃」拔牙，但卻未能符合「醫療費用減免」資格，最後只能任由牙齒「墜下墜下」自然脫落。



一年後，盧生申請減免成功，透過牙科計劃進行牙科檢查時，發現多數牙齒原來已經蛀成嚴重黑洞，卻礙於半年只能補3隻的限制，只能暫時擱置其他蛀牙。面對口腔中的10數隻壞牙，他坦言壓力不少，「明知有個窿喺度蛀緊，但一次過搞唔曬，又要等下次約期」。



現年60歲的盧生，上年有一隻下排牙開始鬆脫，經常令其痛得吃不下飯、睡不了覺。（湯致遠攝）

盧生年少時喜歡吃糖，但當時缺乏保護牙齒、預防牙患的意識，約20年前已有一隻大牙脫落。去年6月，他發現再有一隻牙開始鬆脫，「但鬆又未鬆得晒，黐住神經線，好阻我食嘢」。

私家牙醫診所拔牙收$1000 開不足工負擔過重 政府街症難抽

吃飯、睡覺不時傳來一陣酸痛，日常作息被影響，盧生不想再收困擾，原想強行用手扯甩牙齒，但一扯就會流血，便去私家牙醫診所求診，但被告知拔牙收費起碼一千元。

盧生從事餐飲業散工，近年行業寒冬，不時面臨失業或開不足工的情況，一千元對他來説，負擔過重。眼見私家無望，政府牙科街症一籌難抽，盧生只好向相熟社工連瑋翹查詢，並得悉政府已推出「社區牙科支援計劃」，申請「醫療費用減免」後便可參與計劃。

盧生不想再收困擾，原想強行用手扯甩牙齒，但一扯就會流血，便去私家牙醫診所求診，但被告知拔牙收費起碼一千元。（湯致遠攝）

盧生向社工連瑋翹查詢後，得悉政府已推出「社區牙科支援計劃」，申請「醫療費用減免」便可參與計劃。（湯致遠攝）

失業數星期也超醫療費用減免入息限額申請社區牙科支援計劃被拒

不過，申請過程不順利。醫療費用減免需申報過去6個月的總和或平均每月入息，盧生申請期間已失業數星期，惟計及之前半年的入息仍較高限額高些少，當時處理申請的醫務社工亦不太清楚「社區牙科支援計劃」的詳情，遂建議其今年1月公營醫療價格改制後再申請。

「社區牙科支援計劃」申請被拒後，盧生只好繼續苦忍「牙揈揈」的痛楚，直至有一日吃飯時，發現該牙齒自然脫落，痛楚才暫告一段落。牙齒脫離後，盧生發現下排牙齒中有個洞十分影響美觀，不利自己找工作，但香港種牙太貴，只好北上安裝假牙。

牙齒脫離後，盧生發現下排牙齒中有個洞十分影響美觀，不利自己找工作，但香港種牙太貴，只好北上安裝假牙。（湯致遠攝）

牙齒脫離後，盧生發現下排牙齒中有個洞十分影響美觀，不利自己找工作，但香港種牙太貴，只好北上安裝假牙。（湯致遠攝）

牙齒脫離後，盧生發現下排牙齒中有個洞十分影響美觀，不利自己找工作，但香港種牙太貴，只好北上安裝假牙。（湯致遠攝）

今年成功申請 10數顆蛀牙全部黑

時間跳轉至今年，盧生申請「醫療費用減免」成功，已透過「社區牙科支援計劃」進行牙齒檢查及補牙。不過，盧生檢查時發現，口腔中藏著10數顆蛀牙，「睇到啲牙全部黑咗」。

盧生檢查時發現，口腔中藏著10數顆蛀牙，「睇到啲牙全部黑咗」。（受訪者提供）

180日内最多只可補3隻

現時「社區牙科支援計劃」180日内最多可獲3個補牙或拔牙配額，即使類似盧生一般的嚴重個案，也只能先補3隻，等半年之後再補3隻，過程猶如螞蟻搬家，要逐點逐點才可慢慢將牙補齊。

要補齊多隻爛牙，按現時計劃的限額，至少要等兩年。等待的時間中，其他未補的蛀牙有可能蛀得更深，又或者再出現鬆動跡象，但礙於半年的限額，只能等下個180日。盧生坦言，「一次只能整三隻，但又明知好多牙都有問題，有時都會好大壓力」。

連瑋翹認為當局應檢討限額，讓前線診所能因應患者的實際嚴重程度，彈性放寬單次診症中可處理的牙齒數量。（湯致遠攝）

社區組織協會促放寬限額

香港社區組織協會幹事連瑋翹表示，明白政府想善用資源，但在服務人次未達標的情況下，認為當局應檢討該類硬性規定，讓前線診所能因應患者的實際嚴重程度，彈性放寬單次診症中可處理的牙齒數量，避免有迫切需要患者牙患因限額更嚴重。