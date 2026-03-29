社區牙科支援計劃首九個月過萬人受惠　已增洗牙、杜牙根等服務

政府去年五月推出「社區牙科支援計劃」，聯同非政府組織為弱勢社群提供資助牙科服務。衞生署表示，截至今年3月4日，有過萬名合資格人士接受服務。計劃今年1月1日起新增四項服務，包括洗牙、杜牙根、移除牙橋或牙冠及鑲配活動假牙，並將無家者納入受惠對象，預計每年可額外提供約4萬人次服務。



政府去年五月推出「社區牙科支援計劃」，聯同非政府組織為弱勢社群提供資助牙科服務。（政府新聞網影片截圖）

66歲的呂女士受牙縫過大及蛀牙困擾，早前參與「社區牙科支援計劃」，於一間非政府組織營辦的牙科診所接受口腔檢查、X光檢查和洗牙服務。（政府新聞網圖片）

「社區牙科支援計劃」現時有32間非政府組織參與，服務點超過80個，遍布全港18區。正領取長者生活津貼、66歲的呂女士受牙縫過大及蛀牙困擾，曾到私家牙科診所求診，惟醫療費用令她感吃力。經聖雅各福群會轉介，呂女士參與計劃，並於一間非政府組織營辦的牙科診所接受口腔檢查、X光檢查和洗牙服務。

呂女士說，計劃對她大有幫助，可減輕經濟負擔，並向牙醫學習日常護理牙齒的正確方法；她亦讚賞登記流程方便，登記後約一星期便可成功預約服務。

聖雅各福群會高級經理歐陽妙雯表示，不同類別申請人的程序大致相同，一般可自行申請，有需要可聯絡個案社工協助辦理。（政府新聞網圖片）

聖雅各福群會高級經理歐陽妙雯表示，機構接獲市民牙科治療查詢時，會先瞭解申請人背景，只要符合資格便會邀請他們參加計劃。她表示，機構於兩間旗下牙科診所及不同服務單位均貼上計劃海報，亦放置服務單張，也鼓勵市民向需要的親友推介。不同類別申請人的程序大致相同，一般可自行申請，有需要可聯絡個案社工協助辦理。

衞生署社區牙科服務高級牙科醫生朱永豪表示，截至3月4日，共有逾一萬名合資格人士接受資助牙科服務。（政府新聞網圖片）

衞生署社區牙科服務高級牙科醫生朱永豪表示，社區牙科支援計劃聚焦協助弱勢社群「重預防、早發現、早治療」牙患，計劃採用「共同承擔」模式，根據市民經濟負擔能力分配資助，鼓勵公眾承擔部分服務成本管理自身健康。

截至3月4日，共有逾一萬名合資格人士接受資助牙科服務，包括14,035次補牙和4,939次拔牙服務。計劃今年1月1日起新增四項服務，分別為洗牙、俗稱杜牙根的根管治療、移除牙橋或牙冠、鑲配活動假牙，並擴闊受惠對象至無家者。

朱永豪預計每年可額外提供約40,000人次服務，為更多弱勢社群提供預防性和治療性的牙科項目。政府會持續監察服務使用情況和需求，適時檢討計劃成效，日後或會邀請更多社福機構參與計劃，並增加服務點。