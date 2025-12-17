社區牙科支援計劃代關愛基金資助　長者配假牙須付費　團體促減免

衞生署今（17日）宣布，關愛基金「長者牙科服務資助」項目將於明年1月1日停止接受申請，並由社區牙科支援計劃接替。以往長者可透過項目資助免費申請鑲配假牙、洗牙、補牙等，新安排下其中一副假牙需付1,000元，部分有需要人士可獲減至500元。



社區牙科支援計劃將擴闊受惠對象至無家者。（梁鵬威攝）

合資格長者須最遲本月底透過服務單位遞交申請

關愛基金「長者牙科服務資助」向合資格長者提供免費牙科服務，包括鑲配假牙、洗牙、補牙等。項目將於明年1月1日起停止接受申請，由社區牙科支援計劃接替。合資格長者需在今年12月31日前，透過服務單位遞交申請，並不遲於明年1月31日首次應診。

5類人士可獲500元配假牙資助

社區牙科支援計劃的費用方面，75歲或以上獲長生津的長者，可免費洗牙、補牙拔牙、移除牙冠壓橋，以及杜牙根。但鑲配假牙費用為每副1,000元，75歲或以上長生津受惠人、獲「醫療費用減免」全數減免者、無家者，以及「改善家居及社區照顧服務（體弱個案）」或「家居支援服務」使用者等可獲500元資助。

施麗珊：費用對小部分領取綜援長者有壓力

社區組織協會副主任施麗珊認為支援計劃的費用合理，但指不少基層長者口腔健康較差，對假牙有需求，500元一副或對小部分領取綜援的長者有壓力。她認為計劃應向獲醫管局「醫療費用減免」全數減免病人提供進一步資助，減輕其壓力。

許美賢指近年長者口腔健康好轉，平均牙齒數目從2011年的19顆增加至22顆，全口沒牙的比率亦減至0.9%，相信對假牙的需求降低。（梁鵬威攝）

衞生署：全口沒牙市民比率減至0.9% 對假牙需求降低

衞生署牙科服務主任許美賢指，近年長者口腔健康好轉，平均牙齒數目從2011年的19顆增加至22顆，全口沒牙的比率亦減至0.9%，相信對假牙的需求降低，是合適時候接替關愛基金項目。