據報再有混種狗被定為格鬥犬遭漁護署扣留　狗主稱難抵壓力終棄養

近日接連有狗隻被漁護署鑑定為格鬥犬遭扣留，引起社會關注，最新又多一宗類同事件。動物救援組織「Love Adopt Animal Society 愛領養動物中心」今日（9月1日）在社交平文發文表示接獲一宗求助，指一隻7歲混種狗BoBo，日前由狗主帶往位於上水的漁護署新界北動物管理中心辦理續牌手續期間，突被署方獸醫判定為格鬥犬，並即時扣留。「愛領養」引述狗主稱因無法承受壓力及醫療費用等原因，決定棄養，該隻狗其後交由「愛領養」接走。「愛領養」對於漁護署近日的做法，擔憂或會間接引發棄養潮，籲政府當局盡快落實清晰的上訴機制及動物福利法。《香港01》正就事件向漁護署查詢。



動物救援組織「Love Adopt Animal Society 愛領養動物中心」今日（9月1日）表示，近日接獲一宗求助，一隻7歲混種狗BoBo，由主人帶往漁護署辦理續牌手續期間，突被署方獸醫判定為格鬥犬，並即時扣留。（愛領養動物中心Facebook）

愛領養動物中心在社交媒體發文指，7歲的BoBo過去一直被視為混種犬飼養，其獨立獸醫發出的絕育證明書亦清楚註明其混種身份。狗主日前帶同BoBo前往位於上水的漁護署新界北動物管理中心續領狗牌時，署方獸醫僅目測數眼，將其歸類為格鬥犬，並要求狗主補交絕育證明及遵守相關管束規條。狗主事後聲稱身體及心理無法承受壓力，最終放棄領回BoBo。若非動物救援義工及時前往接走，BoBo恐已被人道毀滅。

動物救援組織「Love Adopt Animal Society 愛領養動物中心」指7歲狗隻BoBo因被定為格鬥犬，遭狗主即場棄養，現已由「愛領養」接走。（愛領養動物中心Facebook）

動物救援組織「Love Adopt Animal Society 愛領養動物中心」指7歲狗隻BoBo因被定為格鬥犬，遭狗主即場棄養，現已由「愛領養」接走。（愛領養動物中心Facebook）

動物救援組織「Love Adopt Animal Society 愛領養動物中心」指7歲狗隻BoBo因被定為格鬥犬，遭狗主即場棄養，現已由「愛領養」接走。（愛領養動物中心Facebook）

動物救援組織「Love Adopt Animal Society 愛領養動物中心」指7歲狗隻BoBo因被定為格鬥犬，遭狗主即場棄養，現已由「愛領養」接走。（愛領養動物中心Facebook）

動物救援組織「Love Adopt Animal Society 愛領養動物中心」指7歲狗隻BoBo因被定為格鬥犬，遭狗主即場棄養，現已由「愛領養」接走。（愛領養動物中心Facebook）

據愛領養動物中心指，該中心隨後接手BoBo，並安排暫住狗酒店，支付包括漁護署住宿費、狗牌費及危險狗隻專用頸帶等所有開支。該中心曾諮詢多名獸醫、資深犬隻訓練師及業界專家意見，一致認為BoBo的外貌特徵，包括短硬毛髮、大肉嘴、尾巴形狀以及眼睫毛倒生等眼疾，均高度吻合混種沙皮犬的特徵，與格鬥犬明顯有分別。此外，BoBo的毛色主要為黑色，腹部則有花白斑點，該中心認為漁護署在狗牌上僅記錄其顏色為黑色欠準確。

中心又指，義工帶BoBo前往診所進行身體檢查時，發現其健康狀況堪憂，除患有嚴重眼睛發炎及綠色分泌物外，亦確診心絲蟲及感染大量牛蜱，顯示前狗主長期疏忽照顧。該中心正為BoBo安排基因測試以釐清血統，稍後擬向漁護署提出反對通知書。

愛領養動物中心指，義工帶「BoBo」前往診所進行身體檢查時，更發現其健康狀況堪憂，除患有嚴重眼睛發炎及綠色分泌物外，亦確診心絲蟲及感染大量牛蜱，顯示前主人長期疏忽照顧。（愛領養動物中心Facebook）

愛領養動物中心指，義工帶「BoBo」前往診所進行身體檢查時，更發現其健康狀況堪憂，除患有嚴重眼睛發炎及綠色分泌物外，亦確診心絲蟲及感染大量牛蜱，顯示前主人長期疏忽照顧。（愛領養動物中心Facebook）

愛領養動物中心指，義工帶「BoBo」前往診所進行身體檢查時，更發現其健康狀況堪憂，除患有嚴重眼睛發炎及綠色分泌物外，亦確診心絲蟲及感染大量牛蜱，顯示前主人長期疏忽照顧。（愛領養動物中心Facebook）

該中心指，漁護署近日的執法行動，令坊間出現恐慌性棄養潮，有部份動物救援機構出現超負荷運作。因此，該中心提出多項改善方案，包括設置補辦牌照寬限期、公開及科學化定義危險狗隻準則、設立公正的上訴機制，另要加快落實《動物福利法》以監管不負責任狗主，並要加重懲罰疏忽照顧動物的犬隻畜養人。