格鬥犬｜鑑定狗隻靠目測　組織稱有準則　議員倡狗牌標明混入品種

撰文：任葆穎
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近月發生數宗狗隻涉襲擊人及動物事件後，漁護署近日加強執法，帶走部份懷疑格鬥犬隻。已有兩名狗主指，狗牌原列為普通狗隻，但署方檢驗後證實為格鬥犬。綜合各關注動物組織指，目前漁護署及獸醫只能目測鑑定品種，為每隻狗檢驗DNA並不可行。非牟利獸醫服務協會執行主席麥志豪說，獸醫目測也有既定準則，包括觀察頭骨和胸骨等，而非「望一望就算」。

目前全港有四個品種的犬隻，包括比特鬥牛㹴在內會被列為格鬥犬，須要接受絕育手術及在公眾地方戴上口罩。近日署方進一步列出，美國比特鬥牛㹴、美國斯塔福郡㹴及美國惡霸犬，都屬於比特鬥牛㹴常見品種，須受管制。麥志豪指，該三個品種屬於比特鬥牛㹴的分支，惟不同國家對於其是否屬於格鬥犬的演譯各有不同，舉例美國惡霸犬原被培育為工作犬，而非格鬥用途。

新民黨立法會議員何敬康認為，混種犬或難以辯認，建議除在狗牌上標明「混種犬」，可進一步以括號列出混入的品種。

涉事狗隻「包包」的狗牌原被列為「法國老虎狗」（French Bull Dog），惟被帶走檢驗後證實為「斯塔福郡鬥牛㹴」（Staffordshire Bull Terrier）。（Facebook@赤柱街坊八1八）

近日有兩名狗主表示，其犬隻被懷疑為格鬥犬，遭漁護署職員帶走。涉事狗隻「包包」的狗主提供狗牌，顯示牠原被列為「法國老虎狗」（French Bull Dog），惟被帶走檢驗後證實為「斯塔福郡鬥牛㹴」（Staffordshire Bull Terrier）。另一「Baku」狗主亦向傳媒表示，牠原被列為「混種犬」，經鑑定後確認屬「比特鬥牛㹴」混種。

「Baku」狗主向傳媒表示，牠原被列為「混種犬」，經鑑定後確認屬「比特鬥牛㹴」混種。（香港動物報圖片）

申領狗牌靠目測　獸醫組織強調非「望一望就算」

非牟利獸醫服務協會執行主席麥志豪說，當狗主到漁護署申領狗隻牌照時，相信靠目測鑑定品種。他指，獸醫目測鑑定有既定準則，包括觀察動物頭骨、胸骨、體型和五官分佈間距等，而非憑感覺「望一望就算」。他指，如果犬隻混入其他品種，相信署方或一般獸醫的判斷未必百分百準確，須要DNA驗證。

稱不同國家對格鬥犬定義分歧

目前全港有四個品種的犬隻，包括比特鬥牛㹴在內會被列為格鬥犬。麥志豪認為，近日署方突然在比特鬥牛㹴下「加入」三個品種，對狗主而言「頗為恐慌性打擊」，料一般市民對該品種並不熟悉。他指，比特鬥牛㹴有很多分支，惟不同國家及犬隻組織對於其分支是否必然等同格鬥犬的意見分歧，質疑該三個品種被列為格鬥犬「是否合理？是否國際通用？就見仁見智」。他舉例，美國惡霸犬被培育為工作犬，個性溫順愚蠢，而非格鬥用途。

非牟利獸醫服務協會執行主席麥志豪。（資料圖片／黃永俊攝）

動保組織：狗主飼養方式同樣影響狗隻個性

動物福利關注聯盟成員、北區區議員劉鎮海說，許多國家或地區主要靠目測判斷，認為做法並無不妥，但本港鑑定流程欠公開透明，舉例署方未有交代每次由多少名獸醫作鑑定、亦無列明混入多少比例才算是格鬥犬。他舉例，曾有犬隻被定為危險狗隻，但有繁殖專家則認為其外型似「沙皮」，最終狗主未能承受撫養壓力，選擇棄養。儘管如此，他認為在未有其他取代方法下，目測為可行做法，因就每個品種驗DNA的成本高兼耗時。

除了危險品種，他認為狗主的飼養方式會影響狗隻性格，舉例長期困籠或被鏈綑綁的犬隻較大機會具攻擊性。他倡引入伴侶動物謹慎責任制，以法例列明飼主必須提供適當空間讓狗隻發揮天性、定期放狗。他又指，漁護署將該新品種犬隻列為格鬥犬前，應展開公諮詢，否則令狗主無所適從，令更多人棄養。

動物福利關注聯盟成員、北區區議員劉鎮海說，許多國家或地區主要靠目測判斷，認為做法並無不妥，但本港鑑定流程欠公開透明，舉例署方未有交代每次由多少名獸醫作鑑定、亦無列明混入多少比例才算是格鬥犬。（資料片）

何敬康倡引入人性化措施

新民黨立法會議員何敬康認為，漁護署有責任作最後把關，判斷狗隻屬於甚麼品種，建議日後狗牌上除列明「混種犬」，可進一步以括號列出混入的品種。對於近日漁護署帶走多隻懷疑格鬥犬，他認為美國斯塔福郡㹴確實具比特鬥牛㹴血統，惟狗的家庭血統甚廣，若漁護署有意將他品種狗隻列為危險犬隻，應向諮詢專家和公眾意見。他又建議引入人性化措施，例如要求狗主在期限內為狗隻進行絕育手術，否則拒絕發牌。

新民黨立法會議員何敬康認為，漁護署有責任作最後把關，判斷狗隻屬於甚麼品種，建議日後狗牌上除列明「混種犬」，可進一步以括號列出混入的品種。（資料圖片／何敬康FB）
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漁農自然護理署