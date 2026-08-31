格鬥犬｜馴犬師指幼犬品種難辨　獸醫診所靠狗主申報除非明顯有異

撰文：任葆穎
出版：更新：

近月發生數宗狗隻涉襲擊人及動物事件後，漁護署近日加強執法，帶走部份懷疑格鬥犬隻。已有兩名狗主指，狗牌原列為「混種犬」或其他普通狗隻，但署方檢驗後證實為格鬥犬。漁護署狗隻及貓隻分類委員會委員、犬隻訓練中心「犬學堂」創辦人鄧曄熙說，不少狗主透過獸醫診所申領狗牌，通常狗主會先自行申報品種，狗主則依賴領養場或寵物店的說法，惟很多年幼、體型偏瘦犬隻或難以辨別品種，舉例「斯塔福郡鬥牛㹴」與唐狗外型相似，因此除非品種明顯與狗主描述有異，否則「你填甚麼狗，對方都會寫甚麼狗。」

漁農界立法會議員陳博智接受電台訪問時說，建議要求狗隻辦理登記時上載正面及側影相片，將來更可結合AI技術精準分析本港狗隻品種及咬人個案數據。

涉事狗隻「包包」的狗牌原被列為「法國老虎狗」（French Bull Dog），今年被另一獸醫判定為「斯塔福郡鬥牛㹴」（Staffordshire Bull Terrier），近日再被漁護署確認為受管制格鬥犬，須被閹割。（Facebook@赤柱街坊八1八）

兩狗原被列為普通犬隻　經檢後屬格鬥犬

近日有兩名狗主表示，其犬隻被懷疑為格鬥犬，遭漁護署職員帶走。涉事狗隻「包包」的狗主提供狗牌，顯示牠原被列為「法國老虎狗」（French Bull Dog），惟被帶走檢驗後證實為「斯塔福郡鬥牛㹴」（Staffordshire Bull Terrier）。另一「Baku」狗主亦向傳媒表示，牠原被列為「混種犬」，經鑑定後確認屬「比特鬥牛㹴」混種。

「Baku」狗主向傳媒表示，牠原被列為「混種犬」，經鑑定後確認屬「比特鬥牛㹴」混種。（香港動物報圖片）

馴犬師：狗主自行申報品種　部份狗隻外型相似難辨認

犬隻訓練中心「犬學堂」創辦人鄧曄熙說，除了直接向漁護署申請狗牌，很多狗主為犬隻到獸醫診所打預防針時，會一併向診所申領狗牌。

通常狗主會向診所自行申報品種，狗主則依賴領養場或寵物店的說法，惟很多年幼、體型偏瘦犬隻或難以辨別品種，舉例「斯塔福郡鬥牛㹴」與唐狗外型相似，因此除非品種明顯與狗主描述有異，否則「你填甚麼狗，對方都會寫甚麼狗。」若由獸醫診所代為申請狗牌，漁護署無需觀察狗隻的外貌便批出狗牌。他又指，部份狗隻非法運入香港，不排除有人為規避風險，而虛報狗隻品種。

倡提高罰則　優先向村屋放養狗主宣傳執法

他建議提高罰則，增加阻嚇性，舉例涉及無適當牌照或許可證而售賣動物，最高可被罰款10萬元，惟很多時法庭只判罰款數千元。他亦提及，不少涉狗隻襲擊人及動物事件中，涉事狗隻疑被放養，屬於圍村狗或車房狗，建議署方優先向此類狗主宣傳和執法。

鄧曄熙亦是漁護署狗隻及貓隻分類委員會。不過，他說加入委員會兩三年，暫時未試過在委員會分類貓狗。翻查資料，該委員會負責決定任何申請關於狗隻或貓隻品種及分類的事宜。如狗隻被漁護署分類為格鬥狗隻，飼主可在14日內向委員會申請要求重新分類。委員會由10名人組成，包括6名獸醫及4名業界人士。

▼8月30日　漁護署人員到西九文化區向巡查及執法行動▼

+11

議員倡狗主申領狗牌須上載相片　同時便利市民舉報惡犬

漁農界立法會議員陳博智今日接受電台訪問時，同指現時狗隻注射晶片及登記程序過於依賴獸醫發出的證明書，而政府數據庫內缺乏狗隻外貌影像，增加前線人員判斷及追蹤的難度。

他建議要求狗隻辦理登記時上載正面及側影相片，將來更可結合AI技術精準分析本港狗隻品種及咬人個案數據。若市民在社區發現懷疑違規、未佩戴狗繩或具攻擊性的犬隻，可即時拍下相片及地點舉報，執法部門亦能藉此更合理地分配人手於違規熱點巡查。

+3
格鬥犬｜漁護署連日執法　動保團體：棄養查詢急增倡設申報緩衝期美國史丹福㹴犬Baku被帶走　漁護署鑑定為比特鬥牛㹴混種屬格鬥犬何敬康倡德國牧羊犬列危險狗隻名單　動物組織反駁：缺乏科學依據漁護署巡查未妥善控制狗隻　將檢控3畜養人未有以狗帶牽引大狗漁護署西九巡查執法　向狗主派傳單　狗主：不希望有人歧視狗隻漁護署巡查未妥善控制狗隻｜元朗街坊歡迎執法　指無繫繩問題嚴重漁護署上周五突列3種狗屬「比特鬥牛㹴」　狗主促公開如何判定接連有寵物犬被驗出屬格鬥狗隻　漁護署：狗主須認識法例及懂管束據報有8歲狗Baku被指屬格鬥狗　遭漁護署即場帶走調查、禁止探望
漁農自然護理署