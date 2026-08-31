格鬥犬｜馴犬師指幼犬品種難辨　獸醫診所靠狗主申報除非明顯有異

近月發生數宗狗隻涉襲擊人及動物事件後，漁護署近日加強執法，帶走部份懷疑格鬥犬隻。已有兩名狗主指，狗牌原列為「混種犬」或其他普通狗隻，但署方檢驗後證實為格鬥犬。漁護署狗隻及貓隻分類委員會委員、犬隻訓練中心「犬學堂」創辦人鄧曄熙說，不少狗主透過獸醫診所申領狗牌，通常狗主會先自行申報品種，狗主則依賴領養場或寵物店的說法，惟很多年幼、體型偏瘦犬隻或難以辨別品種，舉例「斯塔福郡鬥牛㹴」與唐狗外型相似，因此除非品種明顯與狗主描述有異，否則「你填甚麼狗，對方都會寫甚麼狗。」



漁農界立法會議員陳博智接受電台訪問時說，建議要求狗隻辦理登記時上載正面及側影相片，將來更可結合AI技術精準分析本港狗隻品種及咬人個案數據。



涉事狗隻「包包」的狗牌原被列為「法國老虎狗」（French Bull Dog），今年被另一獸醫判定為「斯塔福郡鬥牛㹴」（Staffordshire Bull Terrier），近日再被漁護署確認為受管制格鬥犬，須被閹割。（Facebook@赤柱街坊八1八）

兩狗原被列為普通犬隻 經檢後屬格鬥犬

近日有兩名狗主表示，其犬隻被懷疑為格鬥犬，遭漁護署職員帶走。涉事狗隻「包包」的狗主提供狗牌，顯示牠原被列為「法國老虎狗」（French Bull Dog），惟被帶走檢驗後證實為「斯塔福郡鬥牛㹴」（Staffordshire Bull Terrier）。另一「Baku」狗主亦向傳媒表示，牠原被列為「混種犬」，經鑑定後確認屬「比特鬥牛㹴」混種。

「Baku」狗主向傳媒表示，牠原被列為「混種犬」，經鑑定後確認屬「比特鬥牛㹴」混種。（香港動物報圖片）

馴犬師：狗主自行申報品種 部份狗隻外型相似難辨認

犬隻訓練中心「犬學堂」創辦人鄧曄熙說，除了直接向漁護署申請狗牌，很多狗主為犬隻到獸醫診所打預防針時，會一併向診所申領狗牌。

通常狗主會向診所自行申報品種，狗主則依賴領養場或寵物店的說法，惟很多年幼、體型偏瘦犬隻或難以辨別品種，舉例「斯塔福郡鬥牛㹴」與唐狗外型相似，因此除非品種明顯與狗主描述有異，否則「你填甚麼狗，對方都會寫甚麼狗。」若由獸醫診所代為申請狗牌，漁護署無需觀察狗隻的外貌便批出狗牌。他又指，部份狗隻非法運入香港，不排除有人為規避風險，而虛報狗隻品種。

倡提高罰則 優先向村屋放養狗主宣傳執法

他建議提高罰則，增加阻嚇性，舉例涉及無適當牌照或許可證而售賣動物，最高可被罰款10萬元，惟很多時法庭只判罰款數千元。他亦提及，不少涉狗隻襲擊人及動物事件中，涉事狗隻疑被放養，屬於圍村狗或車房狗，建議署方優先向此類狗主宣傳和執法。

鄧曄熙亦是漁護署狗隻及貓隻分類委員會。不過，他說加入委員會兩三年，暫時未試過在委員會分類貓狗。翻查資料，該委員會負責決定任何申請關於狗隻或貓隻品種及分類的事宜。如狗隻被漁護署分類為格鬥狗隻，飼主可在14日內向委員會申請要求重新分類。委員會由10名人組成，包括6名獸醫及4名業界人士。

▼8月30日 漁護署人員到西九文化區向巡查及執法行動▼



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議員倡狗主申領狗牌須上載相片 同時便利市民舉報惡犬

漁農界立法會議員陳博智今日接受電台訪問時，同指現時狗隻注射晶片及登記程序過於依賴獸醫發出的證明書，而政府數據庫內缺乏狗隻外貌影像，增加前線人員判斷及追蹤的難度。

他建議要求狗隻辦理登記時上載正面及側影相片，將來更可結合AI技術精準分析本港狗隻品種及咬人個案數據。若市民在社區發現懷疑違規、未佩戴狗繩或具攻擊性的犬隻，可即時拍下相片及地點舉報，執法部門亦能藉此更合理地分配人手於違規熱點巡查。