新會商會中學開學仍無新校長　教局：已敦促校方嚴格跟從招聘程序

屯門新會商會中學前校長李卓興，涉嫌於新加坡交流團期間，爆粗辱罵當地女保安，遭校董會解僱，校方早前已敲定校長人選，不過，《香港01》早前接獲消息，該人正被前學校調查專業失德。



獨立校董黃俊碩回覆查詢表示，新學年未有新校長上任，聘用仍待教育局批准，校長一職繼續由副校長陳慶冲署任。教育局未回應審批進展，指已敦促校方嚴格跟從招聘程序及規定，作出妥善行政安排，確保學校運作不受影響。



屯門新會商會中學校長李卓興在新加坡帶領學生交流團期間，在旅遊巴上與學生玩「接銀紙」遊戲，並稱「嗱，啲女人好貪心㗎」。（chipmunk.28061487@Threads）

黃俊碩回覆查詢時表示，新會商會中學現時仍由副校長陳慶冲署任校長，校長人選仍待教育局批准，會與局方保持聯絡，希望新校長上任的日子「愈快愈好」。

《香港01》早前接受消息，《香港01》接獲消息，該名人選正被前學校調查行為失當及專業失德，至今尚未有結果。(詳見另稿)

黃俊碩重申不願透露人選的身份，稱「唔希望影響佢嘅機會」，並稱自8月初向教育局提交聘用申請，至今仍等待教育局批准，難以估計何時才有結果。他指，校長一職繼續由副校長陳慶冲署任，學校教員團隊齊心合作，學校於開學日的整體運作暢順。

教育局：校董會有責任確保聘任教員前已完成所需程序

教育局昨日回覆指，就教職員的聘任事宜，學校法團校董會有責任確保學校的聘任及甄選員工的準則和程序公平、公開及具透明度，並確保在聘任教職員前已完成所需的聘任程序。

局方未回應審批進展，稱知悉學校正跟進新任校長申請有關事宜，並已敦促校方必須嚴格跟從相關程序及規定，及作出妥善行政安排，確保學校運作不受影響，保障學生福祉。

有網民在社交平台發布短片，屯門新會商會中學李卓興於新加坡研學團期間與當地保安爭執，李曾爆粗。（Threads@lch_principal.swcs）

新會商會中學前任校長於李卓興涉嫌在早前新加坡交流團期間，爆粗辱罵當地女保安。從網民發布的短片所見，李卓興當時以粗口辱罵女保安，並喝令對方「you shut up（你收聲）」。李並以廣東話、疑帶有女性性器官用字指罵她們，說「X咩X，X你阿媽」。後方有一名女職員嘗試將李拉後調停，但未成功。李又着對方「行開啦你！」

李卓興早前接受《點新聞》訪問，期間落淚致歉。（《點新聞》）

李卓興事後向校董會請辭，並在接受傳媒訪問時落淚，惟校董會不接受他辭職，決定即時解僱。校方於今年6月9日在報章刊登誠聘校長廣告，列出6個申請人須具備的條件，除了認可資格及學歷等，亦列明申請人要具備卓越領導才能及優良品格、有豐富閱歷及人際網絡以推動學校發展。