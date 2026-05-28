有片｜屯門新會商會中學校長爆粗後請辭　落淚致歉籲學生唔好學我

屯門新會商會中學校長李卓興帶領研學團到訪新加坡期間，上周五（22日）疑因與當地女保安起爭執及用粗口辱罵對方，過程被拍下並在網絡瘋傳，引起關注。李卓興接受《點新聞》訪問時就事件致歉，指今日已向校董會請辭，「我作為校長應該要以身作則，無論任何情况，都要保持冷靜同克制，但係好可惜，我自己做唔到。……我喺度想同同學講：唔好學我。」片中可見李卓興一度用手拭抹淚痕。



該校校董之一、前立法會議員黃俊碩回覆《香港01》表示，校董會今日（28日）已收到李卓興請辭，校董會將於一兩日内召開會議，討論是否接受李卓興的請辭。民政事務總署則指，已收到李卓興辭任屯門西北分區委員會委員，及屯門新景關愛隊隊員的通知。



李卓興接受《點新聞》訪問，期間落淚致歉。（《點新聞》）

李卓興接受《點新聞》訪問，就事件鞠躬致歉。（《點新聞》）

有網民在社交平台發布短片，屯門新會商會中學李卓興於新加坡研學團期間與當地保安爭執，李曾爆粗。（Threads@lch_principal.swcs）

李卓興落淚道歉 籲學生：唔好學我 民政收

李卓興在《點新聞》訪問中落淚致歉，他稱：「我作為校長應該要以身作則，無論任何情况，都要保持冷靜同克制，但係好可惜，我自己做唔到。喺度我要向大家承認，並作出一些道歉……我喺度想同同學講：唔好學我。喺任何時候都要盡力保持冷靜，用一啲理性方式去解決，以我為戒。唔好因一時衝動，講出一啲令自己日後會好後悔嘅說話。」

同時擔任關愛隊和三會成員的他指，今日已向校董會辭職信，並辭去地區工作，未來會配合教育局及校董會一切調查及安排。

民政事務總署回覆《香港01》查詢指，已收到李卓興辭任屯門西北分區委員會委員，及屯門新景關愛隊隊員的通知。

李卓興道歉辭全文：

「今日我想親自同大家講一件事，關於早前新加坡交流期間，我同當地保安發生爭執嘅短片。我作為校長應該要以身作則，無論任何情况，都要保持冷靜同克制，但係好可惜，我自己做唔到。喺度我要向大家承認，並作出一些道歉。我已經喺今日向校董會遞交辭職信，我未來會配合教育局及校董會一切調查同安排，我會深刻反思。我喺度想同同學講：唔好學我。喺任何時候都要盡力保持冷靜，用一啲理性方式去解決，以我為戒。唔好因一時衝動，講出一啲令自己日後會好後悔嘅說話。我向全港市民新加坡人士衷心致歉，我亦會辭去地區工作，我再一次同大家講聲對唔住，真係好對唔住大家。」



校董黃俊碩：將開會討論是否接受李請辭

校董黃俊碩表示，校董會將在一兩日内開會討論是否接受校長李卓興的請辭，要考慮一籃子因素，包括對學生、學校的影響等。

黃早前表示，由於校長表現未能合符公眾期望，故決定即時停止李卓興職務，校董會在會議結束後，決定讓校長李卓興即時停職，直至完成調查報告為止，期間由副校長暫代職位。至於何時會完成報告，他僅說會盡快，報告未必會公開予公眾查閱。他說，在聽取隨團教師及校長本人對事件的陳述後，校董會才作出決定，「我諗校董會整體而言都覺得，校長嘅言行、表現未符合公眾期望。」

指校長出發點都係好 以學生的利益為依歸

黃俊碩表示，李卓興校長出發點都是為學生，「校長整體而言的動機，據我了解其實都係以學生的利益為依歸，𠵱一個一定係我哋相信教師，佢哋本身嗰出發點都係好嘅，咁但係言行上係咪真係同我哋一個教師專業操守有所匹配呢，咁我諗呢個係我哋今次校董會嘅決定嘅着眼點。」

疑因租用旅遊巴泊車問題與女保安爭執 指罵「X咩X，X你阿媽」

有網民在社交平台Threads發文，指屯門新會商會中學李卓興，於新加坡研學團旅行期間，疑因租用的旅遊巴泊車問題，與兩名非華裔女保安爭執。

從該短片所見，李卓興當時以粗口辱罵女保安，並喝令對方「you shut up（你收聲）」。李並以廣東話、疑帶有女性性器官用字指罵她們，說「X咩X，X你阿媽」。後方有一名女職員嘗試將李拉後調停，但未成功。李又着對方「行開啦你！」

學校門外掛上由5月20日至24日的新加坡研學團海報。（馬耀文攝）

屯門新會商會中學（校方Facebook圖片）

校方昨發聲明：如有教職員操守及不當行為 必進行調查及跟進

新會商會中學昨日（25日）發表聲明，對於校長李卓興事件引起公眾關注及不安，深表歉意。 校方稱學校及辦學團體一向重視教職員的操守，如有教職員涉及操守及不當行為，學校必按既定程序進行調查及跟進；若違反教師操守或損害學校聲譽，定必嚴肅處理。

校方表示，已即時啟動危機小組處理事件，法團校董會亦高度關注，正積極向承辦旅行社了解事發經過，並要求提供相關資料，根據機制徹查事件，其後將向全校師生及家長發信詳細交代情況。

記者今早（26日）到學校了解，有受訪學生坦言對事件感到意外及「幾離譜吓」，又指校長為人隨和，平日在早會亦經常勸學生勿講粗口，有同學認為事件「有損校風」。

今早（26日）上學時間，多名老師在校門外守候。(馬耀文攝）

屯門新會商會中學校長李卓興在新加坡帶領學生交流團期間，在旅遊巴上與學生玩「接銀紙」遊戲，並稱「嗱，啲女人好貪心㗎」。（chipmunk.28061487@Threads）

屯門新會商會中學校長李卓興在新加坡帶領學生交流團期間，在旅遊巴上與學生玩「接銀紙」遊戲，並稱「嗱，啲女人好貪心㗎」。（chipmunk.28061487@Threads）