陳日君何韻詩等5人就612基金案上訴　高院本周四裁決

用於支援社運人士的612人道支援基金，被指未有註冊為社團。天主教榮休樞機陳日君、藝人何韻詩等5名基金信託人，被票控違反《社團條例》，經審訊後被裁定罪成並遭判罰款。他們就定罪提出上訴(HCMA446/2022)，上訴庭去年12月審理該上訴案。根據司法機構網頁顯示，上訴庭將於本周四(3日)頒發判辭，宣布判決，預計需時15分鐘。



5名上訴人：陳日君、吳靄儀、許寶強、何秀蘭和何韻詩，被票控一項「沒有在指明時限內申請註冊或豁免註冊社團」，指他們在20197月16日至2021年10月31日，作為「612 人道支援基金」的本地社團幹事，沒有在指明時限內為基金註冊。

上訴人(由左至右)：陳日君、何秀蘭、何韻詩。(朱棨新攝)

上訴人吳靄儀。(朱棨新攝)

上訴人許寶強。(朱棨新攝)

眾被告被判罰款2500至4000元

5人均為基金的信託人，經審訊後被裁定罪成，罰款4000元。此外，基金的秘書施城威亦被裁定罪成，罰款2500元，施未有提出上訴。

上訴爭議基金不屬社團

上訴方在上訴時陳詞指，《社團條例》中的社團要有一定組織。惟612基金組織鬆散，不設階級制度，也沒有章程和規則，認為基金不屬於條例中所指的社團，因此不受該條例規管。

律政司指基金資助政治活動

律政司指，各上訴人除了一同管理基金，亦呼籲公眾捐款。而基金收到的捐款，曾資助政治活動。律政司強調，612基金屬《社團條例》中所指的「社團」。