612基金被裁定未做社團註冊　陳日君等5人上訴　指基金不屬社團

用於支援社運人士的612人道支援基金，被指未有做社團註冊，天主教榮休樞機陳日君、藝人何韻詩等6人，被票控違反《社團條例》，經審訊後被裁定罪成並遭判罰款。其中5人就定罪提出上訴，案件今（3日）在高等法院上訴庭審理。上訴方指，612基金組織鬆散，不設階級制度，也沒有章程和規則，認為不屬於條例中所指的社團。



5名上訴人：陳日君、吳靄儀、許寶強、何秀蘭和何韻詩，被票控一項「沒有在指明時限內申請註冊或豁免註冊社團」，指他們在20197月16日至2021年10月31日，作為「612 人道支援基金」的本地社團幹事，沒有在指明時限內為基金註冊。5人均為基金的信託人，經審訊後被裁定罪成，罰款4000元。此外，基金的秘書施城威亦被裁定罪成，罰款2500元，施未有提出上訴。

上訴人(由左至右)：陳日君、何秀蘭、何韻詩。(朱棨新攝)

上訴人吳靄儀。(朱棨新攝)

上訴人在612基金無相互權利與義務

案件由法官潘兆初、鮑晏明和彭偉昌審理。其中法官潘兆初在開庭時問，612基金是否屬於法律上的信託，若不是法律上的信託，哪各上訴人之間在法律上的關係是什麼。代表陳日君和何秀蘭的資深大律師彭耀鴻回應指，612基本不足以構成法律上的信託，而是類似非法人組識，又指上訴人在612基金沒有相互的權利與義務。

基金沒有主席亦無章程

彭續指，要考慮是否屬《社團條例》中的社團，包括有否章程和規則、是否有會員身份等。惟612基金組織鬆散，不設階級制度，沒有主席或副主席等職位，也沒有相關選舉。此外，612基金也沒有章程和規則。彭強調，612基金不屬於條例中所指的社團。彭質疑，施城威因參與612基金的會議，便在原審時被裁定為「幹事」。

個別信託人沒責任監管其他人

代表吳靄儀的資深大律師何沛謙陳詞時指，612基金的信託人根據基金的目的，決定如何動用基金的款項，但同時個別信託人沒有責任監管其他信託人，不屬相互的權力興義務。

案件明續。

案件編號：HCMA446/2022