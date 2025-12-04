612基金案上訴　控方指基金收款資助政治活動　屬社團需註冊

612人道支援基金被指未有做社團註冊，天主教榮休樞機陳日君、藝人何韻詩等人被裁定違反《社團條例》後提上訴，高等法院上訴庭今(4日)繼續審理。律政司方指，各上訴人除了一同管理基金，亦呼籲公眾捐款。而基金收到的捐款，曾資助政治活動。律政司強調，612基金屬《社團條例》中所指的「社團」。法官聽取陳詞後，表示將於9個月內頒布書面裁決。



5名上訴人：陳日君、吳靄儀、許寶強、何秀蘭和何韻詩，被票控一項「沒有在指明時限內申請註冊或豁免註冊社團」，指他們在20197月16日至2021年10月31日，作為「612 人道支援基金」的本地社團幹事，沒有在指明時限內為基金註冊。5人均為基金的信託人，經審訊後被裁定罪成，罰款4000元。此外，基金的秘書施城威亦被裁定罪成，罰款2500元，施未有提出上訴。

上訴人(由左至右)：陳日君、何秀蘭、何韻詩。(朱棨新攝)

上訴人許寶強。(朱棨新攝)

上訴人吳靄儀。(朱棨新攝)

社團是一個人以上的合夥和組織

律政司副刑事檢控專員周天行陳詞指，根據《社團條例》，「社團」包括附表以外的任何會社、公司、一人以上的合夥和組織。而案中各上訴人有共同目的，一同管理基金。此外，他們亦呼籲公眾捐款，開了58個信託人會議。而基金收到捐款，款項曾資助政治活動。周天行強調，612基金屬《社團條例》中所指的「社團」。

沒有章程亦可被視為社團

就上訴方指，612基金沒有章程和規則，周天行回應根據案例，即使沒有章程和規則，該些組織或團體仍然可以被視為社團。周天行亦指，上訴人有否相互的權利與義務，只是考慮其中一個因素，而不是必須條件。

何韻詩真誠相信612基金不受條例所限

代表何韻詩的大律師林國輝陳詞指，何在原審時沒有作供，但她曾在Facebook直播中，講及成立基金。林指，何韻詩真誠相信612基金不受《社團條例》受限，故認為不需要註冊。

案件編號：HCMA446/2022