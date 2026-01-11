93歲陳日君獲教宗良十四世接見　涉612基金案獲准離港赴梵蒂岡

93歲的天主教香港教區榮休主教陳日君樞機，今日（11日）在社交平台稱，上周三（7日）獲去年上任教宗的良十四世單獨接見。今次是涉「612基金」案獲准保釋候查的陳日君，一年內兩度獲准離港赴梵蒂岡開會。



陳日君(左)在2023年到梵蒂岡後，獲教宗方濟各（右）接見。（陳日君facebook）

去年曾獲准離港參加方濟各葬禮

教宗良十四世（Pope Leo XIV），本名羅伯特·方濟各·普雷沃斯特（Robert Francis Prevost），是天主教會第267任現任教宗，於去年5月8日當選，接替已故的教宗方濟各。陳日君今年1月7日，首度獲教宗良十四世接見。

2026年1月7日 香港教區榮休主教陳日君樞機，獲教宗良十四世接見。（陳日君Facebook）

去年4月21日，方濟各逝世，陳日君兩天後獲准取回護照，離港前往梵蒂岡出席葬禮。陳日君2023年亦曾獲准取回護照及撤銷離港限制，前往梵蒂岡出席前教宗本篤十六世的葬禮。他在那次行程中曾與方濟各私人會晤。

去年12月4日，612基金案上訴，上訴人(由左至右)：陳日君、何秀蘭、何韻詩。(朱棨新攝)

陳日君涉「612基金」案 獲准保釋候查

陳日君曾擔任用於支援社運人士的「612人道支援基金」信託人，2022年5月與另外4名信託人及基金秘書一同被捕, 涉嫌串謀勾結外國勢力。陳日君其後獲准保釋候查，不准離港。

2022年11月，同案6人被裁定違反《社團條例》，判處罰款， 陳與另外4名信託人上訴，定於2025年12月聆訊。2025年12月4日，法官聽取陳詞後，表示將於9個月內頒布書面裁決。

案件編號：HCMA446/2022