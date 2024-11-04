612基金｜律師會向多名律師發警告信　林新強：屬紀律處分

有報道指涉及「612人道支援基金」多名事務律師，陸續收到律師會指責書或違憾書，被指裁定違反《律師執業規則》，包括收取未經《社團條例》註冊的「612基金」款項，可能危害或有損個人獨立性或正直品格、個人或律師專業的名譽。



律師會前會長、立法會法律界議員林新強表示，指責書或違憾書屬紀律處分一種，會被紀錄在案，只要不重犯問題不大，不過在外地申執業證書或在內地成立公司等，可能會被要求索取由律師會發出的良好聲譽證明，因而受影響。



612基金已宣布有序停運。（資料圖片）

律師會前會長、立法會法律界議員林新強今早（4日）在電台節目表示，指責書及違憾書或有程度區分，但層級無太大分別，只要再無犯事便不會有問題，但被發該類警告信也屬於紀律處分，會被紀錄在案。

他稱有該些記錄對接顧客一般沒影響，但若要在外地申請執業證書，或在內地及其他地方成立公司、律師所等，則可能會被要求提交由律師會發出的良好聲譽證明，對此或有所影響。

律師會前會長、立法會法律界議員林新強表示，指責書及違憾書或有程度區分，但層級無太大分別，只要再無犯事便不會有問題。（資料圖片/黃浩謙攝）

林指出，除非有嚴重負面報道，否則律師會一般較少主動調查，通常是收到投訴後行動。收到投訴後，會先向被投訴律師及投訴人聯絡，並按事實根據考慮是由相關委員會審視案件，當審視完認為有機會犯規，便會成立三人調查委員會，並於調查後交報告。

他指今次只是發警告信，若要召開紀律聆信，則須經理事會同意，又稱相信今次律師會處理方法是做調查，翻查以前差不多案件，再平衡埋公眾利益才決定的處分。

林新強續稱，律師操守中，須在接客前須做盡職調查，包括調查每名客戶金錢來源、如何賺錢、其工作職業及地址等，過程十分嚴謹，必須確保金錢來源合法，並須填寫表格，確保不是洗黑錢：「仲要留意係咪政治人物，幾個剔嗰啲要特別小心」，甚至可能要上報警方調查。