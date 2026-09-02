台灣過江龍麵包連鎖品牌「85℃」突全線結業　攻港14年離場

【結業潮／85℃／85度C／台灣／麵包店】網傳台灣過江龍咖啡麵包專門店「85℃」全線結業，疑撤出香港市場，《香港01》記者周二及今日（9月1日及2日）到葵芳廣場店觀察，發現已落閘沒有營業，店內的貨架清空，隔壁店員稱周一（8月31日）仍有營業，至於餘下的油塘大本營店無人接聽電話。勞工處今日回應指，留意到有關機構的情況，已提醒僱主須妥善處理受影響員工的離職補償。



「85℃」早於2004年在台灣創立，短短三年開設300間店，成為當地知名連鎖餐飲品牌，其後2012年夥拍大家樂集團成立合資公司進軍香港，首店插旗太子及海怡半島，惟大家樂三年後退出業務。《香港01》正向台灣85度C集團查詢。



台灣過江龍咖啡麵包專門店「85℃」葵芳廣場分店9月1日落閘沒有營業。（董素琛攝）

台灣過江龍咖啡麵包專門店「85℃」葵芳廣場分店9月1日落閘沒有營業。（董素琛攝）

「85℃」分店曾遍佈香港、內地及美國 港只餘2間店

周一（8月31日）網傳台灣過江龍咖啡麵包專門店「85℃」，已全線撤出香港市場，網上飲食指南OpenRice顯示，該品牌目前在香港開有兩間店，分別位於葵芳廣場及油塘大本營商場，網頁仍然顯示營業中；而台灣官網顯示，其全球據點仍然提及香港，其他據點則有內地及美國。

「85℃」葵芳廣場店今日突然落閘 油塘大本型店電話無人聽

《香港01》記者周二（9月1日）致電「85℃」葵芳廣場店無人接聽，同日到店觀察，發現已落閘沒有營業，雖然門外並無貼出結業告示，但店內的貨架已清空，只餘下桌椅及陳列品，而店舖旁邊的顯示屏仍然在播放該品牌的廣告，隔壁店員則稱該店周一仍在營業。至於油塘大本營店無人接聽電話。

其後記者再在今日（9月2日）下午到店觀察，發現仍無營業，商場職員稱該品牌或不再租用舖位。

台灣過江龍咖啡麵包專門店「85℃」葵芳廣場分店9月1日落閘沒有營業，店內的貨架已清空。（董素琛攝）

台灣過江龍咖啡麵包專門店「85℃」葵芳廣場分店9月1日落閘沒有營業，店內的貨架已清空。（董素琛攝）

2012年夥大家樂集團進軍香港 首店插旗太子及海怡半島

翻查資料，「85℃」在港經營多年未能成功擴展業務，截至今年3月，全港只有啟晴邨晴朗商場店、葵芳廣場店及油塘大本型分店。該品牌早於2012年進軍香港，夥拍大家樂集團成立合資公司，首兩間店分別插旗太子荔枝角道和海怡半島，在同年8月2日開業，隨後還有兩店選址秀茂坪和油塘。

台灣過江龍咖啡麵包專門店「85℃」葵芳廣場分店9月1日落閘沒有營業，只餘下桌椅及陳列品。（董素琛攝）

「85℃」大家樂合資公司營運約3年退出業務

大家樂時任首席執行官、現任市席羅開光當時出席海怡半島店開幕式時表示，每間店投入約200至300萬元，計劃共開設7間分店，年底將投入2,000至3,000萬元建設新工廠。惟該合資公司只營運約三年，大家樂集團便退出業務。

「85°C」台灣官網指，以「咖啡、蛋糕與烘焙」經典組合，深耕全台都會商圈與鄉間小鎮，堅持「物超所值」的初衷。圖為香港油塘大本型門店。（OpenRice圖片）

「85°C」2004年台灣創立 短短3年開設300間店

「85°C」早於2004年在台灣創立，首店位於新北市永和區，其後在3年內開設300間分店，現在已是台灣知名的連鎖品牌。其台灣官網介紹指，以「咖啡、蛋糕與烘焙」經典組合，深耕全台都會商圈與鄉間小鎮，堅持物超所值的初衷。

勞工處︰已提醒僱主須妥善處理受影響員工的離職補償

勞工處今日表示，留意到有關機構的情況，已提醒僱主須妥善處理受影響員工的離職補償。處方並呼籲僱員如被拖欠工資或僱傭權益，應盡快到勞工處勞資關係科提供資料，以提供適切協助。