流感｜5歲長期病患男童染甲流併發肺炎　留醫瑪麗PICU　情況嚴重

​衞生署衞生防護中心今日（9月1日）公布，一名5歲長期病患男童感染甲型流感併發嚴重肺炎，目前留醫瑪麗醫院兒童深切治療部，情況嚴重。中心呼籲市民在9月17日季節性流感疫苗接種計劃展開後盡快接種季節性流感疫苗。



中心總監徐樂堅則指，近月社區的流感傳播廣泛，預料開學初期流感仍會持續活躍，學校亦可能出現流感爆發個案，提醒學校和家長提高警惕。



一名5歲長期病患男童感染甲型流感併發嚴重肺炎，目前留醫瑪麗醫院兒童深切治療部，情況嚴重。（資料圖片）

個案涉及一名有長期病患的五歲男童，他自本周日（8月30日）起出現發燒、咳嗽和氣促，同日被帶到私家醫院求醫，因出現呼吸困難，被轉介至瑪麗醫院兒童深切治療部。其呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型流感病毒呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發嚴重肺炎，目前仍然在兒童深切治療部留醫，情況嚴重。

中心初步調查顯示，男童於潛伏期內沒有外遊。他的其中一名家居接觸者近日曾出現輕微上呼吸道症狀，病況輕微，無需入院。

衞生防護中心總監徐樂堅。（資料圖片）

中心總監徐樂堅醫生指，流感活躍程度在7月至8月中持續攀升，目前仍處於高水平，預料開學初期流感仍會持續活躍，而學校亦可能出現流感爆發個案，因此學校和家長必須提高警惕並採取預防措施。

徐樂堅又指，本年度季節性流感疫苗接種計劃將於9月17日展開，中心已透過醫健通電子同意書新功能，向參與外展計劃的學校發放每間學校的專屬二維碼，以便學校分發給家長。二維碼已經生效，他請家長盡快為子女填寫電子同意書，指新功能有助簡化醫護機構及學校的行政程序。

他續說，暫時已有約80間學校會於九月內舉行外展活動，是去年同期的16倍。他呼籲全港學校及家長和中心通力合作，盡早完成同意程序，早日安排學童接種流感疫苗。