港澳直升機定期航班暫停服務　「空中快線」營運方稱考慮市場變化

往來香港及澳門的直升機定期航班「空中快線」，其營運方亞太航空有限公司（EAA）宣布，該公司大部份航線自9月1日起轉為純包機營運模式。除澳門往來深圳的航線外，其餘所有直升機定期航班服務將暫停。



亞太航空有限公司（EAA）宣布，除澳門往來深圳航線以外，其餘所有直升機定期航班服務自2026年9月1日起暫停。（空中快線網頁圖片）

澳門往返深圳維持定期航班 其餘大部份改純包機

該公司於聲明中表示，是項決定除因應澳門直升機場即將遷往澳門國際機場二號客運大樓的新直升機場，亦考慮了市場環境變化，務求讓業務與當前市場需求匹配，維持高效及可持續的營運架構。聲明指出，澳門往返深圳航線將繼續維持定期航班，不在暫停範圍之內。

亞太航空表示，9月1日起，包機服務將維持每週5日營運。其他航線定期航班暫停期間，除維持澳門往來的深圳定期航班，亦繼續提供專業的按需包機服務，包括大灣區跨境商務包機、澳門觀光包機及各類定制化直升機飛行體驗。

空中快線網頁目前仍提供澳門往來深圳的直升機航班服務。（空中快線網頁截圖）

該公司強調，本次屬於公司業務模式的戰略調整，該公司恪守最高等級航空安全標準、營運操守及監管合規要求，於整個過渡階段，將與客戶、包機合作夥伴、監管機關及其他持份者保持緊密溝通。

聲明末段，亞太航空衷心感謝廣大旅客與各合作單位長久以來的信任與支持。該公司將一如既往，為大眾提供安全、優質及專業的航空服務。

根據網上資料，往來港澳的「空中快線」票價為4,580港元，目前該網站僅未再顯示相關服務。