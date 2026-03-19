國泰排全球傳統航空公司第二　按年升兩名　貨運及商務艙等奪最佳

國際航空評級機構AirlineRating日前發表2026年度全球最佳航空公司名單，其中傳統航空的榜單中，由今年踏入80周年的國泰航空奪得第2位，按年升兩位，僅次於卡塔爾航空（Qatar Airways），第三位則是新加坡航空（Singapore Airlines）。此外，國泰旗下貨運業務獲得全球最佳貨運營運獎，並憑藉全新爾雅商務艙（Aria Suite）奪得「全球最佳商務艙」及「全球最佳航空公司品牌貴賓室」獎項。



2026年度全球最佳航空公司出爐，國泰航空在傳統航空公司榜單中奪得第二位，較去年上升兩位。（資料圖片）

國泰航空踏入80周年排第二 僅次於卡塔爾航空

國際航空評級機構AirlineRating日前發表2026年度全球最佳航空公司名單，分為三個類別，包括全球最佳傳統航空、混合型航空及低成本航空。評價標準包括舒適度、機上產品與乘客體驗，涵蓋餐飲、娛樂系統、座位舒適度、服務水準及整體價值感，但不涉及安全記錄（安全類別另設獎項）。

本港航空公司表現出色，其中今年踏入80周年的國泰航空，繼今年初奪得最安全傳統航空公司第2位後，再奪最佳傳統航空公司的第2位，較去年躍升兩位。榜首是卡塔爾航空（Qatar Airways），第3位是新加坡航空（Singapore Airlines）。

國際航空今年初曾奪得最安全傳統航空公司第2位。（資料圖片）

另奪全球最佳貨運營運獎 評價指持續引領航空貨運業

國泰貨運更獲得全球最佳貨運營運獎。評價指，國泰貨運為藥品、易腐品和高價值貨物提供量身訂製的服務，通過香港先進的貨運處理設施，憑藉始終如一的卓越營運和數位物流的創新，持續引領航空貨運業。

此外，國泰航空憑藉全新爾雅商務艙（Aria Suite）奪得「全球最佳商務艙」 獎項，同時獲頒「全球最佳航空公司品牌貴賓室」獎項。

國泰集團行政總裁林紹波表示，很榮幸獲得這些獎項的肯定。（資料圖片／梁鵬威攝）

國泰集團︰獎項激勵持續創新 將不斷提升服務標準

國泰集團行政總裁林紹波表示，很榮幸獲得這些獎項的肯定，充分印證國泰團隊辛勤付出與專業精神，將激勵集團持續創新，不斷提升服務標準。「我們衷心感謝顧客一直以來的支持，並將堅定不移地朝着成為顧客最喜愛服務品牌的願景邁進。」

林紹波又指，展望未來，國泰透過在機隊、機上及地面產品，以及數碼創新等多個領域投資逾1,000億元，進一步提升顧客體驗，鞏固香港作為全球領先的國際航空樞紐的地位。

國泰更榮獲全球最佳貨運營運獎。（資料圖片）

2026年全球最佳傳統航空公司名單

第1位／卡塔爾／卡塔爾航空（Qatar Airways）

第2位／香港／國泰航空

第3位／新加坡／新加坡航空（Singapore Airlines）

第4位／韓國／大韓航空（Korean Air）

第5位／台灣／星宇航空（STARLUX Airlines）

第6位／日本／日本航空（Japan Airlines）

第7位／土耳其／土耳其航空（Turkish Airlines）

第8位／阿聯酋／阿聯酋航空（Emirates）

第9位／新西蘭／新西蘭航空（Air New Zealand）

第10位／阿聯酋／阿提哈德航空（Etihad Airways）

