HK Express蟬聯全球最安全低成本航空公司首位　平均機齡少於8年

HK Express香港快運航空今日（13日）公布，獲國際航空評級機構AirlineRatings評為「2026年全球最安全低成本航空公司」，連續第二年位列全球第一，又指現時營運的空中巴士窄體客機機隊年輕且高效節能，平均機齡少於8年。香港快運航空行政總裁毛潔瓊表示，至今已安全接載逾3,500萬名乘客，未來將持續專注於網絡擴展。



香港快運航空獲國際航空安全及產品評級機構AirlineRatings評選為「2026年全球最安全低成本航空公司」，連續第二年位列全球第一。（資料圖片）

香港快運航空今年成為全球首間獲頒「七星Plus安全評級」的低成本航空公司。（香港快運航空提供圖片）

HK Express連續12年獲得七星安全評級

香港快運航空公布，再度獲國際航空安全及產品評級機構AirlineRatings評選為「2026年全球最安全低成本航空公司」，並連續第二年位列全球第一。

香港快運航空指，多年來建立卓越安全的表現，包括連續12年獲得AirlineRatings的「七星安全評級」，並在今年成為全球首間獲頒「七星Plus安全評級」的低成本航空公司。

香港快運航空的空中巴士窄體客機機隊，平均機齡少於8年。（資料圖片）

空中巴士窄體客機機隊平均機齡少於8年

香港快運航空指，現時營運的空中巴士窄體客機機隊年輕且高效節能，平均機齡少於8年，機隊採用升級規格並配備先進技術，為乘客帶來更舒適的飛行體驗。

香港快運航空（HK Express）行政總裁毛潔瓊。（資料圖片／鄭子峰攝）

快運CEO︰至今接載3500萬乘客 未來持續專注於網絡擴展

香港快運航空行政總裁毛潔瓊表示，連續兩年獲評為全球最安全低成本航空公司，深感鼓舞，更是對團隊長期堅守高標準的肯定，香港快運至今已安全接載逾3,500萬名乘客，未來將持續專注於網絡擴展，為亞洲各地提供可靠及安心的航空服務。

AirlineRatings︰HK Express極低事故率表現十分難得

AirlineRatings行政總裁Sharon Petersen表示，航空業為全球監管要求最嚴格的市場之一，香港快運仍維持極低事故率，表現十分難得，並讚揚其近乎完美的安全審核成績、現代化機隊，以及重視透明與持續改進的團隊文化。

香港快運至今已安全接載逾3,500萬名乘客，未來將持續專注於網絡擴展。（資料圖片）

全球最安全低成本航空公司排名：

1. HK Express香港快運航空

2. Jetstar Airways

3. Scoot

4. Fly Dubai

5. EasyJet Group

6. Southwest

7. airBaltic

8. VietJet Air

9. Wizz Air Group

10. AirAsia Group4

11. TUI UK

12. Vueling

13. Norwegian

14. JetBlue

15. FlyNAS

16. Cebu Pacific

17. Jet2

18. Ryanair Ireland and UK5

19. Spring Airlines China

20. Transavia Group

21. Eurowings Group

22. Volaris6

23. WestJet Group

24. GOL

25. SKY Airline Chile

