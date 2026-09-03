中大前職員NGO義教時非禮男生　求情稱回想才覺越界　判囚10個月

中大商學院前行政主任，在NGO功課輔導班任義務導師時，涉課堂上數度非禮11歲男童，基於閉路電視角度疑點，被裁定其中2項非禮罪不成立。律政司不服，上訴獲判得直，重審時被告改為認罪（DCCC 106/2023）。案件今(3日)在區域法院判刑，暫委法官香淑嫻指，被告當時認為其觸碰恍如父親對兒子的愛，現在回想才覺越過師生界線，香官認為被告破壞誠信，判囚10個月。



被告何永恒（48歲，中大商學院前行政主任）被控3項非禮罪，其中1罪在第一次審訊時罪成。案件今年8月重審時，被告承認餘下2項非禮罪。控罪指，被告於2022年8月20及27日，在九龍深水埗猥褻侵犯11歲男童X。案情涉及隔衣摸X的私處、腰部、臀部及胸，過程被多個閉路電視拍到。

被告何永恒在區域法院被判囚10個月。(黃浩謙攝)

因本案失月入10萬的教職

暫委法官香淑嫻判刑時引述求情，被告未婚，他因本案失去中大月入10萬元的教職，出獄後送外賣，月入萬餘元，已得到極大教訓，不可能再在教育行業立足，他會樂觀和努力生活和工作。社區組織協會副主任的求情信指，被告接觸過逾200名學生未曾被投訴過，本案屬單一事件。

被告形容是恍如父子的愛

被告向心理專家指，其摸頭、從後擁抱等行為是：恍如父親對兒子的愛。他現在回想越過師生界線。專家認為，被告沒戀童癖或性變態，對未成年人沒有性癖好，評估其重犯機會是中低等。

被告兩天內摸男童身體多個部位

香官指，被告隔衫摸X，猥褻情節不是罪嚴重，但本案有3項加刑因素，被告與X年齡相差逾30年，被告破壞師生信任，他在兩天內觸摸男童多個身體部位，案發時間分別是8分鐘和半小時。即使X不願錄取創傷報告，其創傷也不可忽視。

脫罪後重審酌情減刑

香官就每罪採16個月起刑點，被告認罪獲減刑至1年。辯方指重審造成波折求減刑，香官指屬於刑事司法系統的正常運作，不認為有延誤。惟被告在脫罪後經歷重審，按案例可酌情減刑，最終判囚10個月。