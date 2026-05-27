補習老師要7歲男童口交　官斥行為自私　判囚54個月

有性侵兒童前科的24歲男補習老師，涉在為6至7歲男童補習時，以口罩蒙住男童的雙眼要求他口交。男童投訴後，父母安裝閉路電視監察情況及揭發事件。補習老師早前承認「向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為」等共9罪，案件今（27日）在荃灣法院（暫代區域法院）判刑。法官譚思樂斥責被告行為自私，他不但持續犯案，行為更是變本加厲，最終判他監禁54個月。法官又寄語被告要改過自新，遠離誘惑。



被告吳天宇（24歲，補習老師）承認9項向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為罪。控罪指，被告於2023年8月9日至2024年4月10日，在九龍城某單位內，向年齡16歲以下的男童X作出嚴重猥褻的行為。

法官斥被告自私 低估了事件對事主造成的傷害

法官譚思樂引述辯方求情指，被告在案發時是大學生，自2023年起擔任補習老師。譚官指，本案非單一事件，被告持續犯案，亦低估了事件對事主造成的傷害，斥其行為自私。

官指相信事主家庭必受創傷

譚官續稱，事主年紀尚輕，容易受傷害。由於小朋友對事件羞於啟齒，未有報告可反映其創傷，故難以估計事件對他造成的創傷。譚官強調，相信事件對事主及其家人都帶來了創傷。

被告漠視事主患性病風險

譚官指，案發時被告的行為變本加厲。雖然他未有使用暴力，但事主是年幼的孩子，被告犯案時根本無須強迫。此外，被告犯案沒有使用安全措施，漠視行為會令事主有染上性病的風險。譚官考慮到被告有戀童癖，重犯機會高，而且他與事主的年齡相差14歲，本案亦涉及違反誠信、被告有案底等因素，終判囚54個月。譚官最後強調，法庭希望保護社會免受傷害，寄語被告要改過自新，遠離誘惑。

案情指，被告自2023年8月起上門為男童X補習，案發時X的父母均在外工作，只有家傭在家。首次事件發生在8月9日，當被告在X房間上課時，叫X坐在他對面，被告用自備的口罩，戴在X的眼上，讓X為他手淫，X依從。

X投訴後 父母在房間設置閉路電視 揭發事件

至2024年3月，被告再度用口罩遮蓋X的雙眼，要求X跪低為他口交，被告射精後叫X張開口，指示X吞下。

X對被要求吞下的事感到嘔心，並覺液體有味，事後告訴母親，但其母不肯定是否屬實，故未有報警。被告其後繼續向X施淫，X告知父親。父母其後在房間設置閉路電視，並監察被告行為，終揭發被告要求X口交及吞精，影片顯示被告犯案時間約18分鐘。

被告在2024年4月中旬被捕，警員在他身上搜出2個口罩。被告承認犯案，其行為沒得到X同意，並指當X不服從他時，他會說這是一種訓練。

案件編號：DCCC 967/2024