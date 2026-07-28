補習導師多番非禮5男童　有事主母親覺被出賣感自責　囚6年4月

在美孚開補習社並兼任導師的男子，涉在補習社內多番非禮5名男童，包括摸男童的下體，和替男童口交。其中兩名事主是兄弟，男導師並拍下非禮他們的部分過程。導師早前承認非禮和製作兒童色情物品等19罪（HCCC137/2025），報告透露，被告曾向其中一名事主提供免費課程，該事主母得知其子曾遭非禮後，感到被出賣和自責。法官游德康今（28日）在高等法院判刑時，斥被告利用導師之職「佔便宜」，6年間多番侵犯5男童，指其行為卑鄙，判他監禁6年4個月。



被告余希哲，46歲，承認15項非禮和4項製作兒童色情物品罪，合共19罪。本案共涉5名事主，全部都是涉案補習社的男學生，案發時年齡介乎7至13歲。

被告余希哲在高等法院被判囚6年4月。(黃浩謙攝)

報告指被告案為增加刺激

法官判刑時引述被告的心理報告，指被告的妻子忙於工作，沒有時間陪伴他。此外，被告因經營補習社面對財政壓力，因此酗酒。報告認為，被告犯案是為增加刺激，同時把自己的行為合理化為遊戲，評估其重犯性罪行的機會屬中等。

被告曾為事主Z提供免費課堂

法官又引述事主的創傷報告，報告指其中一名事主Z會想起被侵犯的情況，感到噁心，事件對Z有深遠影響，他會感到悲痛，亦擔心被告獲釋後會再聯絡他。Z母指，覺得被告對其兒子不錯，並提供免費課堂，她感到被出賣，亦感自責。報告亦指，事主A沒有創傷後遺症，事主B則沒有受創相關症狀。

官斥被告利用導師之職佔便宜

法官判刑時，斥責被告利用導師之職「佔便宜」，嚴重違反誠信。被告在6年間多番犯案，侵犯5名年幼的事主。法官亦指，被告的壓力並非犯案的理由，形容被告的行為卑鄙，判刑需反映社會對此類罪行的厭惡，阻嚇其他人干犯此罪罪行，並就所有控罪，判被告監禁6年4個月。

兩名兄弟事主揭發事件

案情指，被告涉案時為美孚新邨一所補習社的負責人，兼任導師。事主X和Y是兄弟。2023年8月，兄長X告知祖母，被告曾多次摸和吻X的下體。在查問下，其弟弟Y亦告知父親，被告曾摸Y的下體，事件因此報警。警方調查發現，另三名男童Z、A和B亦被非禮。

認為保留回憶拍下過程

被告同月因非禮罪被捕，他警誡下稱因對性好奇而犯案。警員在被告的手機，發現6段影片和2張照片。拍攝時間介乎同年8月9日至23日，內容包括被告摸X和Y的下體，亦有片段拍到被告替X口交。被告再因製作兒童色情物品被捕，在警誡下稱為保留回憶，拍攝X和Y兩兄弟。

被告6年內在補習社多番非禮

非禮事件發生於2017年9月至2023年8月，被告多番在補習社內非禮5名男童，包括摸男童的下體，或替男童口交。5名男童中，X被非禮的次數最多。他首次侵犯時，年僅10歲。被告當時隔著褲子，摸X的下體。X推開被告的手，被告才停止侵犯。被告亦曾在其他學生離開補習社後，拉下X的褲子，替X口交。此外，被告曾用手指戳X肛門5至10秒，X因此感痛楚，著被告停手。案情亦指，被告曾咬Z的下體。

被告在錄影會面承認非禮5名男童，又指其中一次替X口交時，被告問X是否喜歡口交，指X有點頭。