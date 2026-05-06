補習老師要7歲男童口交　若不從便稱是訓練　求情稱有用口罩蒙眼

有性侵兒童前科的年輕補習教師，涉為一名6至7歲男童補習的8個月內，多番用口罩蒙男童雙眼要他口交，男童不從會指這是訓練。男童終向母投訴，母初表懷疑，他再向父投訴，父母安裝閉路電視監察情況，終揭發事件。補習老師今(6日)在荃灣法院(暫代區域法院)承認9罪，其律師在書面求情指被告用口罩掩蓋男童雙眼，某程度減少對男童的影響，法官譚思樂對這說法表示質疑，先為被告索取背景和心理報告，並把被告還押至5月20日判刑。



犯案時期長達8個月

被告吳天宇（24歲，補習老師）承認9項向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為罪，餘下4罪獲存檔法庭。案發在2023年8月9日至2024年4月10日，九龍城某單位內，非禮年齡16歲以下的男童X。

被告吳天宇在荃灣法院承認9項性侵兒童的罪名。（資料圖片）

被告上門補習時只有家傭在家

案情指，被告自2023年8月起上門為男童X補習，案發時X的父母均在外工作，只有家傭在家。

被告要男童X口交及吞下液體

首次事件發生在8月9日，當被告在X房間上課時，叫X坐在他對面，被告用自備的口罩，戴在X的眼上，讓X為他手淫，X依從。及至2024年3月，被告同樣用口罩遮蓋X的雙眼，要求X跪低為他口交，被告射精後叫X張開口，指示X吞下。

父母監察發現犯時間長達18分鐘

X對被要求吞下的事感到嘔心，並覺液體有味，事後告訴母親，但其母不肯定是否屬實，故未有報警。被告其後繼續向X施淫，X告知父親。父母期後在房間設置閉路電視，並監察被告行為，終揭發被告要求X口交及吞精，影片顯示被告犯案時間約18分鐘。

被告稱若X不服會指這是訓練

被告在2024年4月中旬被捕，警員在他身上搜出2個口罩。被告承認犯案，其行為沒得到X同意，並指當X不服從他時，他會說這是一種訓練。

被告有大學學歷及3次同類案底

控方透露，被告有3項同類猥褻兒童案底，具大學學歷。辯方已呈遞書面求情，指被告犯案時有用口罩遮男童雙眼，或多或少減少影響。法官譚思樂質疑說法，反問男童就不知發生何事？譚官先為被告索取背景和心理報告，被告還押至5月20日候懲。

案件編號：DCCC 967/2024