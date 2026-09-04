《香港01》十周年｜于品海：主動變革擁抱AI　引領香港媒體轉型

《香港01》成立10周年，獲各界人士熱烈支持，昨日（3日）於香港會展舉行10周年慶典，並設酒會及晚宴慶祝，雲集各界名人。《香港01》創辦人于品海致辭表示，線上世界會成為行業轉變的主要動力，香港媒體不只要參與，更要引領，而《香港01》是香港唯一成功引領這場變革的香港媒體。他提及，兩年前，《香港01》已經開始探索AI，以優化產品、強化傳播效能。他亦以媒體行業自身經歷，解釋為何媒體要由被動改變，轉為主動改革。



《香港01》十周年｜與香港並肩前行 求真求變 不止於此！

為慶祝成立10周年，《香港01》9月3日於香港會展舉行10周年慶典。圖為左起：立法會主席李慧琼、前行政長官曾蔭權、中聯辦副主任孫尚武、香港01有限公司創辦人于品海、前行政長官梁振英、《香港01》行政總裁蘇曉婷、行政會議召集人葉劉淑儀、政務司副司長卓永興。（香港01攝）

9月3日，香港01舉辦10周年慶祝酒會，創辦人于品海與一眾主禮嘉賓及特邀嘉賓合照。（香港01）

《香港01》成立10周年酒會，獲各界人士熱烈支持。《香港01》創辦人于品海致辭表示，十年前《香港01》創立之時，有兩件事令人感慨萬千：一件是當年國內春節檔票房，香港三部電影壟斷93%的市場份額；同一個春節，一班激進年輕人在旺角街頭瘋狂叫囂「香港建國」。

他表示，十年之後，局面已經徹底改變，港產片輝煌不再，今年春節檔只佔1.3%市場份額；而當年那班激進年輕人，最終被自己的狂妄徹底反噬，「福禍無門，惟人自召」。電影業的停滯，反映香港產業發展仍有不少地方需要改革，而社會衝突的爆發，亦揭示一條殘酷的鐵律：缺乏德能的激進政客，必然自挖墳墓。

《香港01》創辦人于品海在《香港01》十周年慶祝酒會上致辭。（香港01）

他續指，客觀而言，香港的亂局是由中央出手扭轉，例如《基本法》第23條立法，為香港的政治穩定奠定最堅實基礎。他又指出：「如果說國安立法代表迷茫暴力的時代已經過去，宏福苑事件就提醒我們，香港仍然存在不少深層次問題，極需要翻篇。」

香港是時候要承擔全面推動改革的責任，不論主動還是被動，改革的步伐已經邁出，本屆特區政府已踏出關鍵第一步。 《香港01》創辦人于品海

香港需要「治理現代化」

《香港01》多次引述國家主席習近平對香港提出的兩個「破」：破除利益固化藩籬，破解經濟社會發展的深層次矛盾及問題。于品海表示，中央的治理邏輯十分清晰，在最高層面提出要積極穩妥推進改革，着力提升治理水平，而作為講話對象的香港，絕對不能聽而不聞、知而不行。

他表示，習近平思想重要內容之一是治國理政，例如提出國家治理體系和治理能力現代化，他憶述自己曾經撰寫文章，把「治理現代化」形容為繼國家「四個現代化」之後的第五個現代化，而今天的香港同樣需要治理的現代化。

《香港01》創辦人于品海在《香港01》十周年慶祝酒會上致辭。（香港01）

于品海續指，曾幾何時，西方與香港，都是中國物質現代化的參考榜樣，但如今局勢逆轉。中國汽車工業過去虛心學習歐美、日本大廠，現在反過來成為全球研究如何生產電動車的對象；中國的高鐵由引進法、德、日本技術，變成所向披靡的中國標準，就連美國學者，最近開始呼籲借鑑中國的產業政策。香港亦已主動和內地融合發展，學習內地產業政策。

解放思想是香港下一輪轉變的起點

他認為，中國改革開放得以成功，前提就是解放思想、虛心學習。新中國成立時學習蘇聯社會主義，今天發展出中國特色社會主義，從計劃經濟走向社會主義市場經濟。他指出，解放思想，正是香港下一輪轉變的起點。

他又指出，如果沒有思想解放，香港不會出現網約車合法化，政府亦難以設立基金去投資創科產業。不過起步不等於成功。香港雖然已經察覺種種問題，但要做到積極穩妥推進改革、提升治理水平，依舊任重道遠。

9月3日，香港01在會展舉辦成立10周年慶祝酒會，賓客如雲。（香港01）

于品海嘗試以媒體行業自身經歷，解釋為什麼媒體要由被動改變，轉為主動改革。他回顧自己十年前在《香港01》創刊酒會上曾斷言，線上世界會成為行業轉變的主要動力，香港媒體不只要參與，更要引領，但改變舊有慣性，從來都不容易。他直言，《香港01》是香港唯一成功引領這場變革的香港媒體，而當傳統媒體還在掙扎如何應對互聯網、社交媒體的衝擊，「AI已經殺到面前」。

如果我們不虛心學習、不擺脫舊思維，不只無法在互聯網時代站穩陣腳，更會在AI時代被淘汰。 《香港01》創辦人于品海

《香港01》在兩年前始探索AI如何優化產品、強化傳播效能。于品海表示，現在只不過是AI世紀的開端，它會更深層重塑整個媒體產業。他強調，並非AI就可以取代媒體人，以為靠AI就可以裁減人手、壓低成本，是對AI時代的嚴重誤解。他認為，AI和互聯網一樣，都屬數字科技升級版，互聯網解決傳播效率，AI比拼算力，都是深度介入人類生產生活的工具，而新聞資訊，正是數字科技最典型的應用場景。

媒體人需要掌握自己行業的變革

中國與美國是全球數字科技最發達的兩大經濟體，反觀香港，在此方面仍然相對落後。于品海認為，三十年前的互聯網革命只是一個警鐘。十幾年前，中國數字革命還難以和美國相提並論，如今中美已經同為AI科技產業的領跑者。

《香港01》9月3日於香港會展舉行10周年答謝晚宴。圖為左起：新聞處處長謝振中、醫務衞生局盧寵茂、香港01有限公司創辦人于品海、政務司副司長卓永興、香港01行政總裁蘇曉婷、香港01董事于本熙。（香港01）

于品海強調，中國能夠取得成功，在於共產黨堅持不斷改革，無論社會治理、產業發展或國際關係，從不諱疾忌醫。習近平提出的自我革命，是對毛澤東「跳出歷史周期率」論述的進一步深化。除了人民監督，執政黨還要堅持自我革命，國家才能長治久安。

作為香港的媒體，《香港01》會繼續挑戰香港舊有思維，不論是治港理政、經濟，無論官員或公務員的政績觀、責任觀，我們都鼓勵改變。 《香港01》創辦人于品海

過去數十年是世界劇烈變動的年代，于品海表示，承擔解讀世界、解讀時代責任的媒體人，如果連自身行業的變革都無法掌握，實屬失職。他指出，西方媒體對中國變化缺乏客觀認識，不是因為無知，而是源於偏見，「傳媒人有固執、偏見，可以理解，生意人如果有偏見，就是好短視。」傳媒是一門生意，不應固執，連執政黨都懂得自我革新的道理，生意人不懂得就是壞事。

于品海重申，作為全力支持改革的媒體，《香港01》會繼續聚焦治理層面，鼓勵學習內地成功經驗；在融入國家發展大局之餘，積極探索屬於香港特色資本主義以及港人治港的嶄新模式。