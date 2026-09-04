《香港01》十周年｜卓永興冀續以深度報道引領公眾　推動香港進步

《香港01》於9月3日成立10周年，在香港會展舉行10周年慶典，並設酒會及晚宴慶祝。政務司副司長卓永興致辭時表示，期待《香港01》繼續以具深度、廣度的報道和評論，引領公眾以理性的態度、正向的思維，共商時政，與政府和全港各界一同推動香港進步，建設有內涵、有實力、有願景、有希望、令世人重視和豔羨的香港。



9月3日，《香港01》成立10周年，在香港會展舉行10周年慶典，並設酒會及晚宴慶祝，政務司副司長卓永興出席並上台致辭。（香港01攝）

為慶祝成立10周年，《香港01》9月3日香港會展舉行10周年慶典。圖為左起：立法會主席李慧琼、前行政長官曾蔭權、中聯辦副主任孫尚武、《香港01》創辦人于品海、前行政長官梁振英、《香港01》行政總裁蘇曉婷、行政會議召集人葉劉淑儀、政務司副司長卓永興。（香港01攝）

卓永興指，《香港01》創辦之初，香港媒體正處於數字化轉型的十字路口。在《香港01》創辦人于品海的領導下，《香港01》以抱負、勇氣和幹勁，用手機應用程式和網站作為主要傳播平台，成功以變應變，在市場佔上重要席位，讀者人數與日俱增，今年單月全球不重複的讀者數目高達1,700萬，其中500萬在香港，用實績建立起主流媒體的公信力和影響力，令人折服。

9月3日，《香港01》成立10周年，在香港會展舉行10周年慶典，並設酒會及晚宴慶祝，政務司副司長卓永興出席並上台致辭。（香港01攝）

為慶祝成立10周年，《香港01》9月3日於香港會展舉行10周年慶典。圖為左起：新聞處處長謝振中、醫務衞生局局長盧寵茂、《香港01》創辦人于品海、政務司副司長卓永興、《香港01》行政總裁蘇曉婷、香港01有限公司董事于本熙。（香港01攝）

9月3日，《香港01》成立10周年，在香港會展舉行10周年慶典，並設酒會及晚宴慶祝，政務司副司長卓永興出席並上台致辭。（香港01攝）（香港01攝）

他續指，《香港01》十年成長之路體現了識變求變、敢於破局的特性，與本屆政府一樣，在「一國兩制」堅如磐石的基礎上，本着以民為本、迎難而上的信念，切實解決或有力回應了多個老大難政治民生問題，成果包括 : 成功為《基本法》二十三條立法、完善地區治理、逐步取締劣質劏房、引入簡約公屋、減低公屋輪候時間、實施最低工資一年一檢等。

政府正編制香港首份五年規劃，他說，希望《香港01》透過中肯客觀的報道、精闢的時事評論及專欄文章，引導社會了解和支持這個對香港未來發展至關重要的規劃藍圖。他指，《香港01》成功的背後，是許多員工付出，不足為外人道的汗水、淚水。脂硯齋《紅樓夢》第一回的題詩說，《紅樓夢》的創作是「字字看來皆是血，十年辛苦不尋常」，套用到《香港01》上，會說是「段段成功皆是血，十年辛苦不尋常」。

他祝《香港01》精益求精，屢創高峰，成為新時代傳播媒體的標桿，「你們一定『不止於此』」。