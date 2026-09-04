《香港01》十周年 | 蘇曉婷：我們不止記錄新聞　冀促成社會前行

《香港01》成立10周年，獲各界人士熱烈支持，昨於（3日）於香港會展舉行10周年慶典，並設酒會及晚宴慶祝，雲集各界名人。行政總裁蘇曉婷在晚宴上致辭表示，《香港01》追求流量、追求點擊，但我們從來沒有忘記媒體的社會責任，過去亦做了很多深度調查以及報道，不單將問題呈現在公眾面前，亦都推動有關方面的回應，「我們不止記錄新聞，亦希望透過事實、調查和持續追蹤，令問題被看見、令討論可以繼續，促成社會各界向前行一步」。



十年前大力投放資源互聯網營運 奠定高流量基礎

蘇曉婷昨在晚宴上致辭表示，過去十年對於香港，以及全球媒體行業，都是一段充滿變革、挑戰，但又有很多突破，以及成就的十年。她提到，十年前《香港01》是香港第一個媒體，大力投放資源到產品研發、數據分析，以及互聯網營運的媒體。當時很多人不理解，但今天回望，正正是這一個選擇，奠定我們今天高流量、高用戶黏性的基礎，亦是這個選擇，令我們可以準確預判未來市場，以及用戶需要。

追流求流量、點擊 但沒忘記媒體的社會責任

蘇曉婷強調，「我們追求流量、追求點擊，但我們從來沒有忘記作為媒體的社會責任」，《香港01》做了好多深度調查以及報道，不單將問題呈現在公眾面前，亦都推動有關方面的回應，以及相關政策和執法的落實，例如我們揭發了醫療中心提供無牌防癌疫苗、「高才通」簽證做假黑中介。

我們追求流量、追求點擊，但我們從來沒有忘記作為媒體的社會責任。 《香港01》行政總裁蘇曉婷

她又稱，當中最印象深刻為經《香港01》追查後，揭發殘疾院舍「康橋之家」黑幕，令到社會福利署首次引用《殘疾人士院舍條例》，對院舍作出「釘牌」處分，成為條例實施以來，首間被撤牌的院舍，亦令社會更關注院舍監管，以及發牌制度，這個故事亦成為左後來獲獎電影《白日之下》藍本。

她形容，這些故事、事實，正正體現十年前我們創辦的時候，所說的「倡議型媒體」，「我們不止記錄新聞，亦希望透過事實、調查和持續追蹤，令問題被看見、令討論可以繼續，促成社會各界向前行一步」。

香港絕大部分人口都是透過手機和平板電腦上網，也就是移動互聯網mobile web用戶。截止2023年9月，hk01.com是全港移動互聯網四大流量巨頭之一，僅次youtube和facebook兩大全球社交平台霸主。（數據來源原始截圖：similarweb）

她續指，過去十年因為我們對技術掌握、數據的重視，以及對事實追求，我們成為香港本土製造，而又獲得最高流量的網站，排在我們面前的是國際科技巨頭Google, Meta,。我們拋離其他本地，甚至國際媒體的流量是以倍數計算，《香港01》是香港最有影響力的媒體，但我們並不滿足於香港第一。

人工智能不是終點 而是令媒體可以服務更多人的新起點

展望未來，她認為，還會面對很多挑戰，當中人工智能將重新定義媒體，人工智能會令內容生產得更快，但亦都會令資訊真偽更加難分辨，因此人工智能越強大，可信媒體越重要。

她稱，我們不抗拒人工智能，但亦不會盲目追逐，我們會繼續使用科技提升效率，但用專業守住事實。她重申，我們而言，人工智能不是終點，而是令媒體可以服務更多人、連結更多人、創造更大價值的新起點。

在國際傳播方面，她表示，香港是國家面向世界重要窗口，亦是中西文化交流的重要平台，香港需要有一個全球國際傳播能力媒體，作為一間由香港出發的媒體，我們希望將香港擁有國際視野、連接內地與世界的能力，轉化為更強的內容生產力，以至國際傳播力。

她稱，我們已經展開兩個重要方向。第一，我們希望透過「01空間」這平台，連結香港和大灣區更多生活、文化、消費，以及社區資源，逐步成為大灣區人民的生活資訊平台。第二，我們的「國際版01」已經上線，我們不單希望成為香港最有影響力的媒體，更希望成為連結全球華人的內容平台。我們將會以更國際化的視野、更貼近不同地區受眾表達方式，講好香港故事，講好中國故事，亦講好全球華人共同故事。

目標—「不止於此！」

回顧過去，她指這精彩絕倫的十年，我和團隊都感到相當驕傲，以及感激；感謝特區政府的大力支持；感謝所有與我們並肩作戰的夥伴；感謝每天在手機螢幕面前，給我們過百萬次點擊的廣大用戶，是你地的信任，令我地可以行到今日。她強調，在十周年這個新起點，我們的目標非常明確—「不止於此！」，十歲的《香港01》，仍然很年輕，仍然很有衝勁，我希望未來，大家可以繼續和我們一同，見證下一個精彩十年。