試點直資校增學額收更多非本地生　蔡若蓮：探討中小學需求及配套

政府為建設國際教育樞紐，近年大力推動院校吸納非本地生，今年《施政報告》提出，以試點形式允許直資學校申請增加班級數量及班額，以錄取更多非本地生。教育局長蔡若蓮今日（18日）接受電台節目訪問時，對於將非本地生限額擴至中小學的可能性表示，仍需根據實際情況進行評估，並強調將以試點計劃為主，探討中小學的需求及相關配套，又指計劃其中一舍目的，是紓緩國際學校的壓力。



蔡若蓮表示，試點計劃的目的之一是紓緩國際學校的壓力。(資料圖片)

蔡若蓮在港台節目《星期六問責》中指出，試點計劃的目的之一是紓緩國際學校的壓力。她提到，計劃將利用現有資源，檢視學校是否具備應對增加班額及班數的條件，例如空置課室等。她強調，現行的小學班額上限為33人，而中學則為41人，增額則不能超過一般課室的容量上限45人。

此外，蔡若蓮亦提到近期私校出現的「借殼辦學」及「雙重學籍」風波。她表示，教育局自去年9月以來，已針對38所私校進行巡查，暫時未發現「借殼辦學」及「影子學生」的情況。不過，部分私校存在收費及學生缺課等問題，當局將即時跟進，並計劃進行第二輪的突擊巡查。