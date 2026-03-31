學生宿舍｜直資學校議會擬設「白名單」　長遠倡立法及發牌規管

早前有內地教育機構被揭發違規潛建床位作學生宿舍，有意見認為學生宿舍應有規管。直資學校議會副主席陳狄安今日（31日）表示關注，指目前沒有單一法例規管學生宿舍，歡迎政府立法。他又表示將成立「宿舍事務委員會」，未來希望會建立「白名單」，列出可合宜、可受規管的宿舍。如政府設立發牌或認證制度可增加公眾信心，雖然成本可能會增加，但學生宿舍「唔係真係搵個床位咁簡單」。



內地教育機構「曦庭學社」租用九龍塘窩打老道101號一間獨立屋，為赴港升中的內地生建設宿舍，有三個疑為僭建的鐵皮搭建物。（資料圖片/戴慧豐攝）

陳狄安在港台節目《千禧年代》表示，關注承辦商為學校提供學生宿舍服務的情況，指家長和學生或對學生宿舍的安全與合規問題有憂慮，不過現時並無單一法例可作規管，歡迎政府立法。他表示，因應政府新政策，直資學校可試點錄取非本地生，故沒有宿舍部的學校有需要與承辦商合作，外判營運學生宿舍。

他又指將成立宿舍事務委員會，會設一定標準，歡迎坊間的學生宿舍提交文件，包括是否符消防安全條例等。另外，學生宿舍亦涉及學生成長範疇，委員會亦會檢視膳食、導修、舍監配備，以及周末活動安排等方面。委員會未來會建立「白名單」，名單上會列出經審視後認為合宜，亦可接受「定時定候」監察的學生宿舍，亦不排除會主動聯絡坊間承辦商。

直資學校議會副主席陳狄安。（資料圖片/夏家朗攝）

不過，陳狄安指香港建設學生宿舍有一定困難，始終難覓物業，而且多數學校難以自置物業。他認為政府可推出發牌或認證制，類似「Q嘜」認證等，雖然可能令學校成本上升，但需要作平衡，因學生宿舍「唔係真係搵個床位咁簡單」。

香港測量師學會副會長及建築政策小組主席謝志堅在同一節目中表示，宿舍涉多項建築條例等，須依土地用途管制、建築物條例、地契、公契，以及消防和衞生標準等逐項審核。他續指，不同物業的審批方式差異甚大，例如車位是否計入建築面積、通風採光及走火通道配置等，均會影響可否用作宿舍。

謝志堅認為，如設規管制度，可考慮透過發牌或認證方式，因不只要規管建築方面，學生宿舍的運作模式都要監管，如保安、私隱問題等，亦需要有舍監。他又建議或可用「簡樸房」模式。