直資擴班計劃供申請　容許提升非本地課程報讀限額、調撥儲備

《施政報告》提出以試點形式，容許直資學校申請增加班數或學位，以擴大取錄持學生簽證的非本地學生。教育局今日（11日）向全港直資學校發信，邀請他們參加申請，並於26/27學年落實。計劃之下的學校，可調升報讀非本地課程的學生比例上限至49％；可將10%學費收入轉移至學校儲備，作為工程建設、提升設施等用途。



教育局強調，「直資擴容」計劃下的學額，屬「額外新增學額」，不會影響本地學生入讀心儀直資校及修讀本地或非本地課程的機會。



圖為教育局。（政府新聞網圖片）

容許調升非本地課程報讀限額、加大儲備

教育局今日致函全港直資學校，邀請直資學校申請「直資擴容」計劃，學校可視乎資源和學校情況，可申請於26/27學年上調班級數目及每班學生人數，以加大錄取持學生簽證的非本地學生。目前直資中學每班最多41人，小學則為33人。

另外，計劃下的直資學校，可於26/27學年，將入讀非本地課程的學生數目，佔總學生人數的百分比調整至最多49%；可申請將超過10%的學費收入轉移到儲備，作為建設工程、維修和提升設施等。

須預留至少50%宿位予非本地生

當局解釋，前者安排是考慮到非本地課程的人力和資源投放需要，後者則是因為寄宿設施是吸引非本地生來港留學的其中一個原因。當局亦提醒設有寄宿學校設施的直資校，須預留至少50%宿位予非本地生。

2024年11月，直資學校議會舉辦的直資學校聯展，吸引近萬人次參加。（資料圖片/夏家朗攝）

現時全港共有78所直資學校，在57所直資中學當中，有26所在中五及中六開辦國際課程。教育局副秘書長李碧茜在官方網誌《局中人語》撰文表示，「直資擴容」屬額外新增學額，不會影響本地學生入讀心儀直資學校及修讀本地或非本地課程的機會。

李碧茜又稱，增加的非本地學生，例如來自東南亞國家聯盟和「一帶一路」沿線國家的學生，將有助本地學生加深認識其他地方的風俗人情、地理環境，拓寬國際視野等，豐富彼此的學習經歷。

李碧茜表示，不少直資學校對「直資擴容」持正面態度，願為香港的國際教育樞紐建設出一分力；將會多了解海外家長和持學生簽證的非本地學生的需要和關注，持續改善各項配套安排，並透過分享直資學校間的實踐經驗，以「小步子」方式推進計劃。