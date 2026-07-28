大馬23歲男暴打性侵15歲晨跑女　自辯「有妻兒」求情　終判囚20年

馬來西亞吉蘭丹州發生1宗姦劫案。1名23歲汽車技工用木棍狂毆1名正在晨跑的15歲女子，導致其面部多處骨折毀容，隨後更將其拖入草叢施暴並搶走手機。案件於7月20日在巴西馬（Pasir Mas）地方法庭宣判，被告2項罪名成立，重判監禁20年及鞭笞7下。



1名23歲汽車技工用木棍狂毆1名正在晨跑的15歲女子，導致其面部多處骨折毀容，隨後更將其拖入草叢施暴並搶走手機。（Bernama圖片）

受害人衣着保守晨跑 成隨機犯案目標

該案件發生於2026年6月17日早上約7時40分，15歲女事主在吉蘭丹州道北（Tumpat）獨自晨跑。主控官在庭上指出，受害女子當時身穿保守的穆斯林服飾，打扮樸素，與被告素未謀面且無恩怨，卻成為隨機犯案目標。

主控官在庭上指出，受害女子當時身穿保守的穆斯林服飾，打扮樸素，與被告素未謀面且無恩怨，卻成為隨機犯案目標。（Bernama圖片）

遭持棍毒打並性侵 重傷倒臥逾3小時始獲救

23歲被告法里祖安（Faryzuan）於當日上午約7時40分盯上女事主後，手持棍棒對她猛烈毆打，隨後強行將她拖入附近叢林內性侵。被告犯案後，更搶走女子身上的1部Vivo Y19手機，隨後逃跑。

遭受嚴重暴力對待及性侵的女子身受重傷且陷入極度恐慌，一直倒臥在叢林附近無法求救。直至當日上午約11時，即案發後逾3小時，才有路人發現女事主，隨即報警並將她緊急送往醫院搶救。當地警方接手調查後，於7月7日將被告緝拿歸案。

當地警方接手調查後，於7月7日成功將被告緝拿歸案。（Bernama圖片）

自辯「有妻有兒」求情 判囚20年兼7鞭

被告法里祖安於2026年7月20日在巴西馬法庭出庭應訊，面對1項強姦罪及1項持械搶劫罪，他在沒有聘請辯護律師情況下，向法官祖克利（Zulkipli）承認所有控罪。

被告向法庭自辯求情表示自己已經結婚，並育有1名年僅3歲的孩子，懇求法庭輕判。主控官西蒂艾莎（Siti Aisyha）在庭上嚴正反駁，強調被告的犯罪性質極度嚴重且手法殘忍，不僅令受害少女身體受重創，更留下嚴重的精神創傷。控方促請法庭基於公眾利益，必須判處與罪行相符重刑，以防止類似悲劇重演。

法官聆聽雙方陳詞後，裁定被告強姦罪名成立，判囚15年及鞭笞5下；而持械搶劫罪則判囚5年及鞭笞2下。2項刑期由7月7日被捕當日開始計算，被告總共需面臨20年監禁及7下嚴厲鞭刑。此外，法庭更下令被告在服刑期間必須接受心理輔導，並在刑滿出獄後，須接受警方監管長達3年。

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身在異地求醫，面對病痛之餘，最令人無助的往往是找不到1頓合適的飯菜、1處安穩的落腳處。在安徽合肥，1名40歲子宮頸癌康復者張利，曾深陷化療與絕望的陰霾，親身經歷過抗癌的艱難與孤獨，深知異地病友的困境。康復後她決定在醫院旁開設免費「愛心廚房」與「愛心宿舍」。她不僅提供物質支援，更以康復者身份擔任「心靈導師」，引發受助者自發性的愛心接力。2個月來，這件小店已幫助逾70名求醫者，用平凡善舉寫下最動人的人間溫情。



張利深知異地病友的困境，康復後她決定在醫院旁開設免費「愛心廚房」與「愛心宿舍」。（網絡影片截圖）

歷12次化療深陷困境 病友善意成前行動力

現年40歲的張利來自安徽靈璧縣。2023年12月，她確診子宮頸癌中期，隨即前往合肥求醫，經歷手術切除子宮及相關組織，隨後2年多時間裡完成12次化療。身體的劇痛與化療導致的脫髮，讓她一度陷入絕望。她回憶，比病痛更讓她煎熬的，是異地求醫的生活不便。

因病患飲食需極為清淡，忌油忌鹽，醫院又禁止攜帶廚具煮食，外賣餐食均不符合養生需求，她只能反覆翻看外賣平台卻無從下手。那段灰暗的日子裡，同病房的病友時常開解鼓勵，一句句暖心話語成為她支撐下去的力量，也讓她萌生了幫助其他病友的念頭。「自己淋過雨，所以想為別人撐一把傘」，她決定留在當地，為同路人搭建1個溫暖的避風港。

「自己淋過雨，所以想為別人撐一把傘」，張利決定留在當地，為同路人搭建1個溫暖的避風港。（網絡影片截圖）

自營快餐店補貼開支 免費提供煮食住宿

為了實現心願，張利在安徽省第二人民醫院附近的屋苑租下單位，經營1間快餐店維持生計。她特意騰出相鄰房間，用於打造免費愛心廚房，另設1間80平方米（約860 呎）的免費宿舍，內有8個雙層床位，分男女生寢室，配備衣櫃、廚衛等基礎設施。

1間約860 呎的免費宿舍，內有8個雙層床位，分男女生寢室，配備衣櫃、廚衛等基礎設施。（網絡影片截圖）

愛心廚房內爐具、餐具一應俱全，米、麵、油、鹽等調味品全部免費提供，病友家屬可隨時前來煮食，為病患製作清淡可口的餐食。有前來煮食的家屬表示，在外點1頓外賣需60至70元（約70至80港元），且不符合病患飲食要求，在愛心廚房自行煮食，僅需10至20元（約11至23港元）就能解決1餐，既實惠又安心。

愛心廚房內爐具、餐具一應俱全，米、麵、油、鹽等調味品全部免費提供，病友家屬可隨時前來煮食。（網絡影片截圖）

然而，這份善舉代價不菲。場地每月需承擔房租、水電、物資損耗等開支近1萬元（約1.15萬港元），全靠張利經營快餐店的收入維持，即便身體尚為完全康復，她亦堅持不收1分錢。面對質疑，她也從不辯解，只專注於幫助身邊有需要的人，家人也全力支持，外甥與弟弟妹妹也承諾會一同分擔壓力。

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