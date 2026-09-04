瑪麗醫院壞𨋢｜工程師涉不當發安全證書　議員關注監工問題促交代

去年11月起始分階段啟用的瑪麗醫院「臨床大樓1」屢現升降機故障，部份人曾受困。據報事件或涉升降機槽歪斜，導致無法妥善安裝，要更換升降機款。建築署無回應是否知悉升降機槽歪斜，強調執修工作及測試仍在進行中，又提及去年7月前已向新大樓28部升降機發出准用證。



根據法例，升降機完成安裝後，須由註冊升降機工程師徹底檢驗及簽發安全證書，方可向機電署申請准用證。機電署最新回覆指，涉事註冊工程師涉提交虛假或具誤導性文件被定罪，正等候法庭判刑。有立法會議員形容事件嚴重，惟各部門仍未交代事故成因，促請當局盡快解釋批出准用證時是否僅基於文件審核、政府人員在發出准用證前後曾否到現場監工、以及發現升降機異常後有否即時跟進等。



瑪麗醫院「臨床大樓1」28部升降機中，24部皆出現較多運作不暢順或穩定性的問題。《香港01》8月12日所見，瑪麗醫院「臨床大樓1」仍然有部份升降機被封起。（資料圖片/羅敏妍攝）

瑪麗醫院「臨床大樓1」28部升降機中，24部皆出現較多運作不暢順或穩定性的問題。《香港01》8月12日所見，瑪麗醫院「臨床大樓1」仍然有部份升降機被封起。（資料圖片/羅敏妍攝）

機電署：升降機工程師涉不當地發出安全證書 已被定罪

機電署回覆查詢指，正調查瑪麗醫院「臨床大樓1」升降機工程的個案，絕不姑息違法行為。有關註冊升降機工程師在工程中違反《升降機及自動梯條例》規定，包括不當地發出安全證書及提交虛假或具誤導性的文件，已被定罪，現正等候法庭判刑。

署方又指，涉事承建商在去年7月在新大樓進行升降機工程期間，發生一宗致命工業意外，涉違《條例》要求，個案已進入司法程序，將根據結果決定進一步行動，包括召開紀律審裁委員會及懲處等。

瑪麗醫院「臨床大樓1」28部升降機中，24部皆出現較多運作不暢順或穩定性的問題。《香港01》8月12日所見，瑪麗醫院「臨床大樓1」仍然有部分升降機被封起。（資料圖片/羅敏妍攝）

據報事件涉升降機槽歪斜 建築署無回應是否知悉

瑪麗醫院「臨床大樓」（CB1大樓）屢次出現升降機故障。建築署上月表示升降機的部份裝置功能表現不佳，升降機亦尚有瑕疵，包括升降機的電子儀器（例如電路板、電梯平層感測器）有破損、電線接駁位欠妥，以及安裝手工工藝不良等。

《經濟日報》周四（3日）引述消息人士報道，事件或涉升降機槽歪斜，導致無法妥善安裝，要更換升降機款。建築署回覆查詢時，無回應是否有𨋢槽歪斜的問題，僅指由於執修工作及有關的測試仍在進行中，為免影響日後政府處理相關索償事宜之程序，現階段不宜披露工程細節。

署方又指，目前新大樓的28部升降機中，除4部升降機情況尚可，稍後「輕微執修」，其餘24部「於保養責任期內皆出現較多運作不暢順或穩定性的問題，值得署方注意及需要跟進」，料今年第4季完成執修。

立法會議員陳凱欣批評，翻新工程涉款過百億，惟各部門至今仍未召開記者會，清晰交代事故成因、規管和監工上有否出現問題。（資料圖片）

陳凱欣質疑為何有信心第四季完工 促盡快交代

選委界立法會議員陳凱欣批評，翻新工程涉款過百億，惟各部門至今仍未召開記者會，清晰交代事故成因、規管和監工上有否出現問題。她又質疑部門回應避重就輕，上月僅稱涉電線等「皮毛」問題，惟傳媒昨披露或涉結構問題，她質疑當局為何有信心能在今年第四季完成工程，憂慮事件影響市民對於公務工程的信心，促請建築署、醫管局和機電署開誠布公地交代。

她形容事件性質非常嚴重，雖然涉事大樓暫未提供臨床服務，但部份樓層已啟用供職員工作，升降機故障對職員構成危險和困擾。她認為工程延期原則上已影響臨床服務，又形容瑪麗醫院的病房和手術室殘舊，延長工程時間或會影響市民接受醫療服務，亦可能增加工程開支。