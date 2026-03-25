東涌綫延綫3.29凌晨更新信號系統　往香港方向料下半年改行新軌道

港鐵東涌綫延綫東涌東段正進行路軌改道，以接駁將落成的東涌東站，其中往香港方向路軌已完成鋪設，預計下半年可投入服務。港鐵將於周日（29日）收車後的凌晨，更新「自動列車監控系統（ATSS）」，以將新路軌納入整個鐵路網絡。港鐵稱，當日頭班車起東涌綫、機場快綫列車會正常運作，已制定應變方案應對一旦發生不能預示的情況。



港鐵鐵路及系統整合總經理梁志添（左）及港鐵大嶼山項目執行主管李嘉良（右）。（賴卓盈攝）

東涌東段往香港方向路軌已完成舖設

港鐵正推進東涌綫延綫項目，其中東涌東段往香港方向的路軌已完成舖設，並已安裝兩個關鍵道岔和架空電纜。

為將新路段接入整個鐵路網絡，港鐵將於3月29日收車後的凌晨時段更新現有信號系統中的「自動列車監控系統（ATSS）」，該系統可用於中央監控和列車調度。

過去一年逾60晚在非行車時間作列車測試

港鐵表示，為確保更新順利，團隊過去一年在超過60晚上的非行車時間進行列車測試，在繁忙時段模擬行車的壓力測試，現已通過政府部門的安全及良好審批。

港鐵表示，29日頭班車起將會維持正常列車服務，工程團隊會密切監察運作，並已制定應變方案，以應對未能遇見情況。

港鐵東涌綫延綫東涌東段正進行路軌改道，以接駁將落成的東涌東站。（港鐵提供）

港鐵表示，完成ATSS更新和列車動態測試後，往香港方向的東涌綫列車，預計於今年下半年開始行駛新路段，行車時間與大致相若。

整個東涌延綫項目料2029年完成

完成路軌改道後，港鐵會拆除部份舊有往香港方向的路軌，以騰出空間進行往東涌方向的路軌改道。港鐵預計今年底至明年進行餘下兩次關鍵道岔安裝，整個東涌延綫項目將於2029年落成。

港鐵東涌綫延綫東涌東段正進行路軌改道，以接駁將落成的東涌東站。（港鐵提供）

早前東涌東站工程被揭發，有關承建商使用內地牆磚，冒充合約指定的德國品牌。港鐵公司項目執行主管李嘉良表示，港鐵嚴格執行質量監管，有關部門正調查事件。