瑪麗醫院壞𨋢｜發展局高度關注　全面檢視建築署機電署的驗收監管

去年年底始分階段啟用的瑪麗醫院「臨床大樓1」屢現升降機故障，至今仍有多部升降機被圍封，28部升降機中，24部皆出現較多運作不暢順或穩定性的問題。機電署今日（4日）的最新回覆更指，涉事註冊工程師涉違反《升降機及自動梯條例》規定，提交虛假或具誤導性文件被定罪，已被定罪，正等候法庭判刑，引起社會關注。



發展局同日晚上表示高度關注事件，並已要求建築署及機電工程署提交報告，以便局方於10月內完成審視並提出後續安排，全面檢視兩個部門在相關工程項目的驗收及監管工作。



瑪麗醫院「臨床大樓1」28部升降機中，24部皆出現較多運作不暢順或穩定性的問題。《香港01》8月12日所見，瑪麗醫院「臨床大樓1」仍然有部份升降機被封起。（資料圖片/羅敏妍攝）

發展局發言人指，該醫院工程一直由有關部門負責監督承建商的工作。局方早前得悉工程進度未如理想，過去數月一直以督促相關部門盡快完成執修及善後工作為首要任務，包括全面檢查相關升降機的不同裝置，如電子儀器、接駁位、井道狀況等，查找影響升降機穩定操作的原因從而作出整改。有關工作正全速進行，務求盡量減少工程的延誤。目前各項善後工作正按計劃有序推進，預計可於今年第四季內完成。

瑪麗醫院「臨床大樓1」28部升降機中，24部皆出現較多運作不暢順或穩定性的問題。《香港01》8月12日所見，瑪麗醫院「臨床大樓1」仍然有部份升降機被封起。（資料圖片/羅敏妍攝）

瑪麗醫院「臨床大樓1」28部升降機中，24部皆出現較多運作不暢順或穩定性的問題。《香港01》8月12日所見，瑪麗醫院「臨床大樓1」仍然有部分升降機被封起。（資料圖片/羅敏妍攝）

發言人表示，現時是合適時機開展另一方面的工作，對有關部門包括建築署及機電工程署於這工程項目的監管工作展開全面檢視，以審視當中有否可改善之處，並探討同類工程項目的監督制度是否有優化空間。局方已要求兩個部門提交報告，以便發展局於10月內完成審視並提出後續安排。

《經濟日報》周四（3日）引述消息人士報道，事件或涉升降機槽歪斜，導致無法妥善安裝，要更換升降機款。建築署回覆查詢時，無回應是否有𨋢槽歪斜的問題，僅指由於執修工作及有關的測試仍在進行中，為免影響日後政府處理相關索償事宜之程序，現階段不宜披露工程細節。

根據法例，升降機完成安裝後，須由註冊升降機工程師徹底檢驗及簽發安全證書，方可向機電署申請准用證。機電署今日（4日）指，涉事註冊工程師涉違反《升降機及自動梯條例》規定，提交虛假或具誤導性文件被定罪，已被定罪，正等候法庭判刑。