馬會青少年足球精英匯｜香港U16首勝曼聯U16　逾4400球迷入場觀戰

「賽馬會青少年足球精英匯」第二場周日（16日）在旺角大球場上演，一共4433名球迷入場觀賞香港U16對曼聯U16，兩軍法定時間打成2：2，結果港青小將互射12碼力挫「小紅魔」。

採訪：陳裕行 攝影：湯致遠



一連兩場的「賽馬會青少年足球精英匯」，傑志U18在頭場擊敗曼聯U16，周日由香港U16出戰再鬥「小紅魔」。開賽前，曼聯名宿華倫西亞及本地男歌手，歌手魏浚笙以暖場嘉賓現身獻唱，與球迷互動，炒熱氣氛。

魏浚笙今仗任暖場嘉賓賽前獻唱。（湯致遠攝）

開賽9分鐘，港隊U16的陸哲洋嘗試在禁區頂射門不果。13分鐘，曼聯U16的林肯斬入禁區，隊友基斯杜化用頭槌二傳，穆罕默德近龍門抽射高出。23分鐘，港隊U16的余立峯接應李俊山的長傳，然後左路傳中，黃舜接應建功，港隊先開紀錄。

換邊後，曼聯U16積極反撲，小紅魔的穆罕默德禁區頂轉身燙射地波入網，52分鐘追成平手。曼聯年僅12歲的班捷文，接應A祖斯夫傳中，尾柱撞射建功，71分鐘反超前。港隊小將末段狂攻，紀盛淮遠射攻門，曼聯門將未能接實拍入網，港隊追成2：2，兩軍需要以12碼決勝負。

（湯致遠攝）

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港隊由後備入替的羅建峰守住大門，這名年青門將在第2及第4輪撲出對方射門，可惜兩次皆被VAR推翻，指他在對方起腳前踏離白界線。縱然如此，港隊U16全數命中，最後一射由葉皓程中鵠奠勝，港隊全軍瘋狂慶祝，港隊互射12碼5：4力挫曼聯，首度在「精英滙」取得兩連勝。

（湯致遠攝）

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在互射12碼把守最後一關的羅建峰，兩撲12碼惜被推翻，他賽後笑言：「今天救十二碼全憑感覺，幻想球的落點，就成功救出，如果沒有視像裁判助理（VAR）會更好。」他亦提及教練在賽前只要求他們盡力，全靠大家用心練習，最終才成功。他特別指出，香港隊U16多年來從未贏過曼聯U16，今次取勝意義重大，令人格外開心。

（湯致遠攝）

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港隊小將捧盃時，眾將高舉5號球衣，效力傑志青年軍的貝宏治（Rhys Owain Brown）在備戰時受傷，今仗港隊U16獲得最佳球員的余立峰表示，全隊為貝宏治而戰。余立峰賽後表示，在暑假已經開始積極準備，對今日的表現非常滿意及開心。他說：「過去自信心不足，但今場感覺一切順利，亦是人生中從未有過的表現。」對於上年「足球精英匯」港隊U16以大比數落敗，而今場比賽追和，並堅持至十二碼取勝，他認為，關鍵在於開局不再早失球，球隊齊心協力全力推進。他又指，港隊水平正在提升，近期對韓國亦有好成績，加上有海外球員加入，提高整體水準。

（湯致遠攝）

兩日的「賽馬會青少年足球精英匯」友誼賽，合共吸引超過8800名觀眾現場觀賽。場外設有足球相關的攤位遊戲，供球迷在開場前「熱身」，以及兩位曼聯名宿史譚及華倫西亞的球衣，亦在現場展示讓球迷打卡。有不少家長帶同子女到場撐港隊，周先生表示已連續幾年到場觀賽，最主要想支持本地足球，亦想令兒子對本地足球有更深入了解。熱愛足球的周小朋友，對於今天能夠現場觀賽表示高興。他透露，因最近世界盃的熱潮帶動下，更加喜愛足球，期望將來能成為足球運動員，在綠茵場上參與競賽。

（陳裕行攝）

同樣入場支持多年的姚先生表示，馬會每年舉辦此活動，極具吸引力，一方面可以支持本地年輕球員發展，一方面又能夠近距離看到曼聯名宿。他到場後直奔曼聯球衣攤位打卡留念，他透露，自己從小已觀賞曼聯名宿華倫西亞踢足球，期望可以跟他合照，領取簽名，亦寄望港隊年輕球員加油努力。